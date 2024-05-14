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Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник - РИА Новости, 14.05.2024
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17:52 14.05.2024 (обновлено: 17:54 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/siriya-1945959161.html
Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник
Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник - РИА Новости, 14.05.2024
Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник
Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:52
2024-05-14T17:54
в мире
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ДАМАСК, 14 мая - РИА Новости. Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. Процесс возвращения сирийских беженцев был приостановлен более года назад. По словам источника, во вторник 19 беженцев прибыли на контрольно-пропускной пункт в сирийской провинции Хомс, 11 - на погранпереход в столичной провинции Дамаск. "Сирийские власти провели все приготовления для обеспечения возвращения сирийских беженцев в свои города и деревни после восстановления инфраструктуры и обеспечения услуг", - заявил источник. Ливанские власти неоднократно обвиняли международные организации в действиях, препятствующих нормальному процессу возвращения сирийских беженцев домой. В то же время Бейрут регулярно отмечает, что продолжающееся присутствие более двух миллионов сирийских граждан при населении страны в 4,5 миллиона, особенно в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, усугубляет социально-общественную напряженность и провоцирует рост уровня преступности и нищеты.
https://ria.ru/20240510/siriya-1945175629.html
https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html
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в мире, ливан, сирия, хомс (город), беженцы
В мире, Ливан, Сирия, Хомс (город), Беженцы
Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник

Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год

© AP PhotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo
Сирийские беженцы. Архивное фото
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ДАМАСК, 14 мая - РИА Новости. Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Процесс возвращения сирийских беженцев был приостановлен более года назад.
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По словам источника, во вторник 19 беженцев прибыли на контрольно-пропускной пункт в сирийской провинции Хомс, 11 - на погранпереход в столичной провинции Дамаск. "Сирийские власти провели все приготовления для обеспечения возвращения сирийских беженцев в свои города и деревни после восстановления инфраструктуры и обеспечения услуг", - заявил источник.
Ливанские власти неоднократно обвиняли международные организации в действиях, препятствующих нормальному процессу возвращения сирийских беженцев домой. В то же время Бейрут регулярно отмечает, что продолжающееся присутствие более двух миллионов сирийских граждан при населении страны в 4,5 миллиона, особенно в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, усугубляет социально-общественную напряженность и провоцирует рост уровня преступности и нищеты.
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