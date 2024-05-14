https://ria.ru/20240514/siriya-1945959161.html

Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник

Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник - РИА Новости, 14.05.2024

Беженцы вернулись из Ливана в Сирию, сообщил источник

Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:52

2024-05-14T17:52

2024-05-14T17:54

в мире

ливан

сирия

хомс (город)

беженцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155914/95/1559149588_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_959f0835f4b01d97ca5c9d1c628b075b.jpg

ДАМАСК, 14 мая - РИА Новости. Сирийские беженцы вернулись из Ливана в Сирию впервые за более чем год, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. Процесс возвращения сирийских беженцев был приостановлен более года назад. По словам источника, во вторник 19 беженцев прибыли на контрольно-пропускной пункт в сирийской провинции Хомс, 11 - на погранпереход в столичной провинции Дамаск. "Сирийские власти провели все приготовления для обеспечения возвращения сирийских беженцев в свои города и деревни после восстановления инфраструктуры и обеспечения услуг", - заявил источник. Ливанские власти неоднократно обвиняли международные организации в действиях, препятствующих нормальному процессу возвращения сирийских беженцев домой. В то же время Бейрут регулярно отмечает, что продолжающееся присутствие более двух миллионов сирийских граждан при населении страны в 4,5 миллиона, особенно в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, усугубляет социально-общественную напряженность и провоцирует рост уровня преступности и нищеты.

https://ria.ru/20240510/siriya-1945175629.html

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

ливан

сирия

хомс (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, сирия, хомс (город), беженцы