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Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина - РИА Новости, 14.05.2024
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16:50 14.05.2024 (обновлено: 16:51 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945933014.html
Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина
Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Силуанова на пост главы министерства финансов Российской Федерации. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:50
2024-05-14T16:51
политика
россия
госдума рф
антон силуанов
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Силуанова на пост главы министерства финансов Российской Федерации."За" проголосовало 348 депутатов, "против" - 84, воздержавшихся не было.Силуанов возглавляет Минфин РФ с 16 декабря 2011 года. А с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года совмещал этот пост с обязанностями первого заместителя председателя правительства РФ.
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политика, россия, госдума рф, антон силуанов
Политика, Россия, Госдума РФ, Антон Силуанов
Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина

Госдума утвердила Силуанова на должность министра финансов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Силуанова на пост главы министерства финансов Российской Федерации.
"За" проголосовало 348 депутатов, "против" - 84, воздержавшихся не было.
Силуанов возглавляет Минфин РФ с 16 декабря 2011 года. А с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года совмещал этот пост с обязанностями первого заместителя председателя правительства РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Володин пожелал удачи Силуанову
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