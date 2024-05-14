https://ria.ru/20240514/siluanov-1945933014.html

Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина

Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Силуанова на должность главы Минфина

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Силуанова на пост главы министерства финансов Российской Федерации. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:51

политика

россия

госдума рф

антон силуанов

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила Антона Силуанова на пост главы министерства финансов Российской Федерации."За" проголосовало 348 депутатов, "против" - 84, воздержавшихся не было.Силуанов возглавляет Минфин РФ с 16 декабря 2011 года. А с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года совмещал этот пост с обязанностями первого заместителя председателя правительства РФ.

https://ria.ru/20240514/siluanov-1945873256.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф, антон силуанов