https://ria.ru/20240514/siluanov-1945864440.html

Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов

Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.05.2024

Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов

Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:52

2024-05-14T13:52

2024-05-14T14:20

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа."Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета."Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)