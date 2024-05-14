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Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.05.2024
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13:52 14.05.2024 (обновлено: 14:20 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945864440.html
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.05.2024
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов
Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:52
2024-05-14T14:20
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа."Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета."Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не будет отменять бюджетное правило, заявил Силуанов

Силуанов: бюджетное правило позволяет прогнозировать устойчивость бюджета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минфин России не будет отменять бюджетное правило, оно позволяет прогнозировать устойчивость бюджета в условиях санкций, заявил кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа.
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«
"Бюджетные правила себя зарекомендовали с положительной стороны, и мы считаем необходимым продолжить эту практику формирования устойчивого, сбалансированного бюджета", - сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что бюджетное правило никем не навязано России. Оно позволяет прогнозировать бюджетные расходы с одной стороны, с другой стороны, - обеспечивать стабильность, устойчивость бюджета.
"Мы как страна зависим от различных внешних факторов, будь то колебания внешнеэкономической конъюнктуры, или санкции и ограничения, с которыми мы сегодня столкнулись. А бюджетные правила позволяют нам обеспечить стабильность, устойчивость бюджета, формирование в случае хорошей конъюнктуры запасов на периоды, когда мы сталкиваемся с вызовами и сложностями", - подчеркнул он.
Выступая накануне в Госдуме Силуанов также заявил, что Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность.
В рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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