https://ria.ru/20240514/siluanov-1945858588.html

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина

Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:33

2024-05-14T13:33

2024-05-14T14:11

госдума рф

политика

россия

антон силуанов

вячеслав володин

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Одиннадцатый вопрос нашей повестки - об утверждении Силуанова Антона Германовича министром финансов Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945551134.html

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