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Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 14.05.2024
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13:33 14.05.2024 (обновлено: 14:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945858588.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:33
2024-05-14T14:11
госдума рф
политика
россия
антон силуанов
вячеслав володин
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Одиннадцатый вопрос нашей повестки - об утверждении Силуанова Антона Германовича министром финансов Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945551134.html
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госдума рф, политика, россия, антон силуанов, вячеслав володин, михаил мишустин
Госдума РФ, Политика, Россия, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова главой Минфина

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Силуанова министром финансов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Антона Силуанова министром финансов РФ, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«
"Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Одиннадцатый вопрос нашей повестки - об утверждении Силуанова Антона Германовича министром финансов Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Госдума рассматривает Патрушева на пост вице-премьера
13 мая, 12:39
 
Госдума РФПолитикаРоссияАнтон СилуановВячеслав ВолодинМихаил Мишустин
 
 
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