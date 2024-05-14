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"Знать ничего не хотим": Шольца призвали к отставке после слов о России - РИА Новости, 14.05.2024
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10:08 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/sholts-1945784869.html
"Знать ничего не хотим": Шольца призвали к отставке после слов о России
"Знать ничего не хотим": Шольца призвали к отставке после слов о России - РИА Новости, 14.05.2024
"Знать ничего не хотим": Шольца призвали к отставке после слов о России
Пользователи социальной сети Х призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за обвинений России в "агрессии" и обещаний помогать Украине... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:08
2024-05-14T10:08
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за обвинений России в "агрессии" и обещаний помогать Украине "столько, сколько необходимо"."Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру HolyHans."Российская агрессия", да? Продолжающаяся экспансия на восток, особенно в контексте военного альянса НАТО, является лишь свидетельством стремлений к гегемонии и в большой мере несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию. Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — возмутился Freedom."А вы знаете, что вы все еще канцлер Германии?! Я все время читаю у вас только про Украину, Украину, Украину", — выразил недоумение Britt Hollstein."Это уже невозможно слушать", — резюмировал N. Pfeiler.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240514/kurten-1945774126.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, НАТО

"Знать ничего не хотим": Шольца призвали к отставке после слов о России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку из-за обвинений России в "агрессии" и обещаний помогать Украине "столько, сколько необходимо".
"Сколько тебе еще нужно, чтобы уйти в отставку?" — обратился к канцлеру HolyHans.
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"Российская агрессия", да? Продолжающаяся экспансия на восток, особенно в контексте военного альянса НАТО, является лишь свидетельством стремлений к гегемонии и в большой мере несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию. Но, конечно, мы не хотим ничего об этом знать", — возмутился Freedom.
"А вы знаете, что вы все еще канцлер Германии?! Я все время читаю у вас только про Украину, Украину, Украину", — выразил недоумение Britt Hollstein.
"Это уже невозможно слушать", — резюмировал N. Pfeiler.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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