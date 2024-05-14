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Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии

Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии - РИА Новости, 14.05.2024

Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:58

2024-05-14T09:58

2024-05-14T12:36

в мире

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года."Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", - сказал Шольц.Кроме того, он выразил уверенность, что правящая коалиция не распадется в ближайшие месяцы, несмотря на имеющиеся внутри нее разногласия.Шольц стал канцлером по итогам выборов 2021 года, когда его социал-демократы (СДПГ) сформировали коалицию с "Зелеными" и "Свободной демократической партией (СвДП).

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц