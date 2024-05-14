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Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии - РИА Новости, 14.05.2024
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:58
2024-05-14T09:58
2024-05-14T12:36
в мире
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года."Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", - сказал Шольц.Кроме того, он выразил уверенность, что правящая коалиция не распадется в ближайшие месяцы, несмотря на имеющиеся внутри нее разногласия.Шольц стал канцлером по итогам выборов 2021 года, когда его социал-демократы (СДПГ) сформировали коалицию с "Зелеными" и "Свободной демократической партией (СвДП).
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера Германии
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года.
«
"Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", - сказал Шольц.
Кроме того, он выразил уверенность, что правящая коалиция не распадется в ближайшие месяцы, несмотря на имеющиеся внутри нее разногласия.
Шольц стал канцлером по итогам выборов 2021 года, когда его социал-демократы (СДПГ) сформировали коалицию с "Зелеными" и "Свободной демократической партией (СвДП).