https://ria.ru/20240514/shelepov-1945820920.html

Экс-депутата Госдумы задержали за взятку

Экс-депутата Госдумы задержали за взятку - РИА Новости, 14.05.2024

Экс-депутата Госдумы задержали за взятку

Бывший глава Вологды задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, следствие просит его ареста,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:06

2024-05-14T12:06

2024-05-14T12:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Бывший глава Вологды задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, следствие просит его ареста, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону."Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МО "Город Вологда". Фигуранту инкриминируется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 286, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)… 14 мая 2024 года фигурант задержан в качестве подозреваемого в областном аппарате ведомства. Следствие будет ходатайствовать перед Вологодским городским судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2008-2016 годы глава Вологды расходовал денежные средства, выделяемые на реализацию адресных программ по переселению из ветхого жилья, на заключение муниципальных контрактов со строительными организациями по заведомо завышенной стоимости. Кроме того, экс-глава города подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации за беспрепятственный ввод в эксплуатацию объектов завершенного строительства в 2015-2016 годах.С 2008 по 2016 год главой Вологды был Евгений Шулепов. Сам он прокомментировал возбужденные против него уголовные дела на своей странице "ВКонтакте" как, по его мнению, "смешные и нелепые".65-летний Шулепов был депутатом Госдумы (2016-2021), с 2021 года - депутат вологодского заксобрания.

https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html

https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, вологда, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия