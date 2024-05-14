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Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино
Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино - РИА Новости, 14.05.2024
Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино
Украинский FPV-дрон сдетонировал возле многоквартирного дома в городе Шебекино, в результате взрыва пострадавших нет, повреждено остекление и фасад, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:08
2024-05-14T16:08
2024-05-14T16:08
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинский FPV-дрон сдетонировал возле многоквартирного дома в городе Шебекино, в результате взрыва пострадавших нет, повреждено остекление и фасад, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его падения с последующей детонацией выбиты окна в 4 квартирах многоквартирного дома, также посечен фасад здания. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Гладков.Глава региона подчеркнул, что на месте работают оперативные службы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино
Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино, пострадавших нет