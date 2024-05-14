https://ria.ru/20240514/shebekino-1945916124.html

Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино

Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино - РИА Новости, 14.05.2024

Дрон ВСУ взорвался возле дома в белгородском Шебекино

Украинский FPV-дрон сдетонировал возле многоквартирного дома в городе Шебекино, в результате взрыва пострадавших нет, повреждено остекление и фасад, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:08

2024-05-14T16:08

2024-05-14T16:08

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg

БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинский FPV-дрон сдетонировал возле многоквартирного дома в городе Шебекино, в результате взрыва пострадавших нет, повреждено остекление и фасад, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его падения с последующей детонацией выбиты окна в 4 квартирах многоквартирного дома, также посечен фасад здания. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Гладков.Глава региона подчеркнул, что на месте работают оперативные службы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240514/pvo-1945821563.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность