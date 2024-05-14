Рейтинг@Mail.ru
Биография Дмитрия Шалькова - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 14.05.2024 (обновлено: 13:48 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/shalkov-1945863394.html
Биография Дмитрия Шалькова
Биография Дмитрия Шалькова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Шалькова
Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:47
2024-05-14T13:48
справки
россия
москва
главное военное следственное управление
роскосмос
дмитрий шальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945857608_0:119:2927:1765_1920x0_80_0_0_715be4bfde18b2d1b7a249103c3cb652.jpg
Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве.В 1989 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности "юрист".В 1989-1993 годах проходил службу в подразделениях военной прокуратуры.В 1993-2008 годах проходил службу в органах безопасности.В 2008-2011 годах – заместитель руководителя военно-следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.В 2011-2015 годах занимал должность заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.В марте 2015 года был назначен на должность статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На этой должности отвечал за взаимодействие российской спецслужбы с органами власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.13 июня 2018 года указом главы государства был назначен помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации. 14 мая 2024 года Дмитрий Шальков был переназначен на должность помощника президента России – начальника контрольного управления президента России.Член комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, комиссии при президенте РФ по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах, совета при президенте РФ по противодействию коррупции, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Член наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Генерал-полковник юстиции.Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации.Награжден орденом Почета и орденом "За военные заслуги".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945857608_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_859bd9d6d1cbb2d9e551e8aeb0d8f2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, москва, главное военное следственное управление, роскосмос, дмитрий шальков
Справки, Россия, Москва, Главное военное следственное управление, Роскосмос, Дмитрий Шальков

Биография Дмитрия Шалькова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНачальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков
Начальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Начальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков
Читать ria.ru в
Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве.
В 1989 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности "юрист".
В 1989-1993 годах проходил службу в подразделениях военной прокуратуры.
В 1993-2008 годах проходил службу в органах безопасности.
В 2008-2011 годах – заместитель руководителя военно-следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
В 2011-2015 годах занимал должность заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
В марте 2015 года был назначен на должность статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На этой должности отвечал за взаимодействие российской спецслужбы с органами власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
13 июня 2018 года указом главы государства был назначен помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации.
14 мая 2024 года Дмитрий Шальков был переназначен на должность помощника президента России – начальника контрольного управления президента России.
Член комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, комиссии при президенте РФ по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах, совета при президенте РФ по противодействию коррупции, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Член наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
Генерал-полковник юстиции.
Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации.
Награжден орденом Почета и орденом "За военные заслуги".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияМоскваГлавное военное следственное управлениеРоскосмосДмитрий Шальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала