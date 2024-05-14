https://ria.ru/20240514/shalkov-1945863394.html
Биография Дмитрия Шалькова
Биография Дмитрия Шалькова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Шалькова
Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:47
2024-05-14T13:47
2024-05-14T13:48
справки
россия
москва
главное военное следственное управление
роскосмос
дмитрий шальков
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Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве.В 1989 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности "юрист".В 1989-1993 годах проходил службу в подразделениях военной прокуратуры.В 1993-2008 годах проходил службу в органах безопасности.В 2008-2011 годах – заместитель руководителя военно-следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.В 2011-2015 годах занимал должность заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.В марте 2015 года был назначен на должность статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На этой должности отвечал за взаимодействие российской спецслужбы с органами власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.13 июня 2018 года указом главы государства был назначен помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации. 14 мая 2024 года Дмитрий Шальков был переназначен на должность помощника президента России – начальника контрольного управления президента России.Член комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, комиссии при президенте РФ по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах, совета при президенте РФ по противодействию коррупции, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Член наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Генерал-полковник юстиции.Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации.Награжден орденом Почета и орденом "За военные заслуги".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, москва, главное военное следственное управление, роскосмос, дмитрий шальков
Справки, Россия, Москва, Главное военное следственное управление, Роскосмос, Дмитрий Шальков
Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился
10 августа 1967 года в Москве.
В 1989 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности "юрист".
В 1989-1993 годах проходил службу в подразделениях военной прокуратуры.
В 1993-2008 годах проходил службу в органах безопасности.
В 2008-2011 годах – заместитель руководителя военно-следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
В 2011-2015 годах
занимал должность заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
В марте 2015 года был назначен на должность статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На этой должности отвечал за взаимодействие российской спецслужбы с органами власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
13 июня 2018 года
указом главы государства был назначен помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации.
14 мая 2024 года Дмитрий Шальков был переназначен
на должность помощника президента России – начальника контрольного управления президента России.
Член комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, комиссии при президенте РФ
по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах, совета при президенте РФ по противодействию коррупции, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам.
Член наблюдательного совета
государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
Генерал-полковник юстиции.
Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации.
Награжден орденом Почета и орденом "За военные заслуги".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников