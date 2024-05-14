https://ria.ru/20240514/shalkov-1945863394.html

Биография Дмитрия Шалькова

Биография Дмитрия Шалькова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дмитрия Шалькова

Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:47

2024-05-14T13:47

2024-05-14T13:48

справки

россия

москва

главное военное следственное управление

роскосмос

дмитрий шальков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945857608_0:119:2927:1765_1920x0_80_0_0_715be4bfde18b2d1b7a249103c3cb652.jpg

Помощник президента России – начальник контрольного управления президента России Дмитрий Владиславович Шальков родился 10 августа 1967 года в Москве.В 1989 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности "юрист".В 1989-1993 годах проходил службу в подразделениях военной прокуратуры.В 1993-2008 годах проходил службу в органах безопасности.В 2008-2011 годах – заместитель руководителя военно-следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.В 2011-2015 годах занимал должность заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.В марте 2015 года был назначен на должность статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На этой должности отвечал за взаимодействие российской спецслужбы с органами власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.13 июня 2018 года указом главы государства был назначен помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации. 14 мая 2024 года Дмитрий Шальков был переназначен на должность помощника президента России – начальника контрольного управления президента России.Член комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, комиссии при президенте РФ по вопросам кадровой политики в некоторых федеральных государственных органах, совета при президенте РФ по противодействию коррупции, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Член наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Генерал-полковник юстиции.Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации.Награжден орденом Почета и орденом "За военные заслуги".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, главное военное следственное управление, роскосмос, дмитрий шальков