https://ria.ru/20240514/shadaev-1945917274.html

Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство

Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство - РИА Новости, 14.05.2024

Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил кандидата на пост главы Минцифры Максута Шадаева выступать перед ГД без планшета и призвал не загонять людей "в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:10

2024-05-14T16:10

2024-05-14T16:28

общество

технологии

россия

вячеслав володин

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил кандидата на пост главы Минцифры Максута Шадаева выступать перед ГД без планшета и призвал не загонять людей "в цифровое рабство". "Максут Игоревич, ну, во-первых, вы можете (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что роль главы Минцифры - развивать все новое и технологичное, чтобы Россия обгоняла другие государства в сфере технологий, однако у людей оставалось право выбора в том, хотят они пользоваться этими технологиями или нет. "Предлагайте технологии, но право должно быть за человеком. Не надо ставить гражданина в условия: либо он должен идти по пути цифровизации, либо у него проблемы. Все сервисы, они должны быть открытыми", - заключил Володин. -0-

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, вячеслав володин, максут шадаев, госдума рф