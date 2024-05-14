Рейтинг@Mail.ru
Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 14.05.2024 (обновлено: 16:28 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/shadaev-1945917274.html
Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство
Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство - РИА Новости, 14.05.2024
Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил кандидата на пост главы Минцифры Максута Шадаева выступать перед ГД без планшета и призвал не загонять людей "в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:10
2024-05-14T16:28
общество
технологии
россия
вячеслав володин
максут шадаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945909631_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_e4d79615450618674fb3ff016cc0c3d0.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил кандидата на пост главы Минцифры Максута Шадаева выступать перед ГД без планшета и призвал не загонять людей "в цифровое рабство". "Максут Игоревич, ну, во-первых, вы можете (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что роль главы Минцифры - развивать все новое и технологичное, чтобы Россия обгоняла другие государства в сфере технологий, однако у людей оставалось право выбора в том, хотят они пользоваться этими технологиями или нет. "Предлагайте технологии, но право должно быть за человеком. Не надо ставить гражданина в условия: либо он должен идти по пути цифровизации, либо у него проблемы. Все сервисы, они должны быть открытыми", - заключил Володин. -0-
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
https://ria.ru/20240506/znakomstva-1944067299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945909631_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ee3c449179028f2afd9b5ed6b9c03d89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, вячеслав володин, максут шадаев, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Вячеслав Володин, Максут Шадаев, Госдума РФ
Володин попросил Шадаева не загонять людей в цифровое рабство

Володин попросил Шадаева оставить людям выбор, использовать ли им технологии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил кандидата на пост главы Минцифры Максута Шадаева выступать перед ГД без планшета и призвал не загонять людей "в цифровое рабство".
"Максут Игоревич, ну, во-первых, вы можете (выступать) без планшета. Когда вы несете планшет - вызывает опасения, что будет дальше... Люди должны иметь право выбора (использования технологий): хотят пользуются, не хотят - не пользуются, чтобы не было цифрового рабства", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
Он добавил, что роль главы Минцифры - развивать все новое и технологичное, чтобы Россия обгоняла другие государства в сфере технологий, однако у людей оставалось право выбора в том, хотят они пользоваться этими технологиями или нет.
"Предлагайте технологии, но право должно быть за человеком. Не надо ставить гражданина в условия: либо он должен идти по пути цифровизации, либо у него проблемы. Все сервисы, они должны быть открытыми", - заключил Володин. -0-
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
На "Госуслугах" предложили создать раздел для знакомств
6 мая, 10:08
 
ОбществоТехнологииРоссияВячеслав ВолодинМаксут ШадаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала