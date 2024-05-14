https://ria.ru/20240514/sevastopol-1945849713.html
В бухтах Севастополя начались учения флота
В бухтах Севастополя начались учения флота - РИА Новости, 14.05.2024
В бухтах Севастополя начались учения флота
В бухтах Севастополя начались учения флота по противоподводной диверсионной обороне, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:09
2024-05-14T13:09
2024-05-14T13:10
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. В бухтах Севастополя начались учения флота по противоподводной диверсионной обороне, в городе все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе все спокойно.
https://ria.ru/20240514/flot-1945774657.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В бухтах Севастополя начались учения флота
Губернатор Развожаев: в бухтах Севастополя начались учения флота