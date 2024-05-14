https://ria.ru/20240514/seryshev-1945852824.html

Биография Анатолия Серышева

Биография Анатолия Серышева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Анатолия Серышева

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:18

2024-05-14T13:18

2024-05-14T13:18

справки

россия

иркутская область

братский район

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

анатолий серышев

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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области.В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист" (ныне – Институт народного хозяйства в составе Байкальского государственного университета). В 1990 году – Высшие курсы КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием".В 1988 года – на службе в органах безопасности.С 1990 года служил на различных должностях в Управлении ФСБ России по Иркутской области. С 2010 года - первый заместитель начальника Управления.С сентября 2011 года по декабрь 2016 года занимал должность начальника Управления ФСБ России по Республике Карелия. 6 декабря 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. 13 июня 2018 года был назначен помощником президента России.В этой должности отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности в силовых структурах (кроме Минобороны), а также награждения и присвоение званий. 12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе.14 мая 2024 года указом президента РФ Серышев переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Сибирском федеральном округе. Член Совета Безопасности России.Член Государственного Совета РФ.С февраля 2019 года до октября 2021 года был председателем Совета при президенте РФ по делам казачества. Анатолий Серышев награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

иркутская область

братский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, иркутская область, братский район, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анатолий серышев