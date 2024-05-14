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ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 14.05.2024
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15:12 14.05.2024 (обновлено: 15:23 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945892067.html
ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России
ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 14.05.2024
ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России
Еврокомиссия рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать предложенный на прошлой неделе странам ЕС 14-й пакет санкций против РФ, сказал на пресс-конференции в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:12
2024-05-14T15:23
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать предложенный на прошлой неделе странам ЕС 14-й пакет санкций против РФ, сказал на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложение по 14-ому пакету санкций, который направлен на дальнейшее ослабление военно-промышленного комплекса РФ, включает новы меры по борьбе с обходом ограничений. Надеемся, что это новый пакет санкций будет одобрен государствами-членами как можно скорее", - сообщил он.
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россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России

ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать 14-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать предложенный на прошлой неделе странам ЕС 14-й пакет санкций против РФ, сказал на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложение по 14-ому пакету санкций, который направлен на дальнейшее ослабление военно-промышленного комплекса РФ, включает новы меры по борьбе с обходом ограничений. Надеемся, что это новый пакет санкций будет одобрен государствами-членами как можно скорее", - сообщил он.
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