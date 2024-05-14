https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945892067.html

ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России

ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 14.05.2024

ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые санкции против России

Еврокомиссия рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать предложенный на прошлой неделе странам ЕС 14-й пакет санкций против РФ, сказал на пресс-конференции в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:12

2024-05-14T15:12

2024-05-14T15:23

россия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать предложенный на прошлой неделе странам ЕС 14-й пакет санкций против РФ, сказал на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила предложение по 14-ому пакету санкций, который направлен на дальнейшее ослабление военно-промышленного комплекса РФ, включает новы меры по борьбе с обходом ограничений. Надеемся, что это новый пакет санкций будет одобрен государствами-членами как можно скорее", - сообщил он.

https://ria.ru/20240514/vengriya-1945777990.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии