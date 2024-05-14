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В РПЦ призвали вернуть науку в русло традиционных ценностей - РИА Новости, 14.05.2024
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Религия
 
14:16 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/rpts-1945871419.html
В РПЦ призвали вернуть науку в русло традиционных ценностей
В РПЦ призвали вернуть науку в русло традиционных ценностей - РИА Новости, 14.05.2024
В РПЦ призвали вернуть науку в русло традиционных ценностей
Представители Русской православной церкви (РПЦ) на Русском научном форуме в Казани заявили о необходимости возвращения науки и образования в русло традиционных... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:16
2024-05-14T14:16
религия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Представители Русской православной церкви (РПЦ) на Русском научном форуме в Казани заявили о необходимости возвращения науки и образования в русло традиционных ценностей. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), сказал, что переживаемые народом сложные времена помогли ему осознать "псевдоценность установок, на которые нас пытались ориентировать наши западные "партнеры". Об этом, добавил он, необходимо помнить для возвращения русской науки и образования в русло традиционных духовных и нравственных ценностей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), выступая на пленарном заседании форума по видеосвязи, в свою очередь, отметил, что в настоящее время события СВО меняют не только историю России, но и историю мира, и в таких условиях суверенитет в области ценностей играет особую роль. Русский научный форум Всемирного русского народного собора проходит в Казани при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, руководства Республики Татарстан, Казанского федерального университета, а также Института "Царьград". В работе форума принимают участие ведущие российские ученые, специалисты в области высшего образования, представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российские государственные и общественные деятели.
https://ria.ru/20240502/nauka-1942764089.html
https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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казань, россия, республика татарстан (татарстан), русская православная церковь
Религия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Русская православная церковь
В РПЦ призвали вернуть науку в русло традиционных ценностей

Представители РПЦ: необходимо вернуть науки в русло традиционных ценностей

© iStock.com / EugeneonlineДевушка-ученый работает в лаборатории
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / Eugeneonline
Девушка-ученый работает в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Представители Русской православной церкви (РПЦ) на Русском научном форуме в Казани заявили о необходимости возвращения науки и образования в русло традиционных ценностей.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), сказал, что переживаемые народом сложные времена помогли ему осознать "псевдоценность установок, на которые нас пытались ориентировать наши западные "партнеры". Об этом, добавил он, необходимо помнить для возвращения русской науки и образования в русло традиционных духовных и нравственных ценностей.
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), выступая на пленарном заседании форума по видеосвязи, в свою очередь, отметил, что в настоящее время события СВО меняют не только историю России, но и историю мира, и в таких условиях суверенитет в области ценностей играет особую роль.
Русский научный форум Всемирного русского народного собора проходит в Казани при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, руководства Республики Татарстан, Казанского федерального университета, а также Института "Царьград". В работе форума принимают участие ведущие российские ученые, специалисты в области высшего образования, представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российские государственные и общественные деятели.
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РелигияКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Русская православная церковь
 
 
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