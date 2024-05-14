https://ria.ru/20240514/rosfinmonitoring-1945963777.html
Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок
Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок - РИА Новости, 14.05.2024
Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:13
2024-05-14T18:13
2024-05-14T18:18
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за прошлый год. "В 2023 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников – свыше 2 тысяч", - говорится в отчете. Отмечается, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% - с 1,5 до 1,9 миллиарда рублей, при этом длительность их существования не увеличилась. Деятельность большинства теневых площадок концентрировалась на незаконном выводе денежных средств в наличный оборот, уточнил Росфинмониторинг. "Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии", - добавили в ведомстве. Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю. Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории России в интернете. "С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба", - отмечается в отчете.
https://ria.ru/20240514/fingramotnost--1945886114.html
https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок
Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок объемом более 28 миллиардов рублей
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, говорится в отчете
о работе службы за прошлый год.
"В 2023 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников – свыше 2 тысяч", - говорится в отчете.
Отмечается, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% - с 1,5 до 1,9 миллиарда рублей, при этом длительность их существования не увеличилась. Деятельность большинства теневых площадок концентрировалась на незаконном выводе денежных средств в наличный оборот, уточнил Росфинмониторинг. "Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии", - добавили в ведомстве.
Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.
Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории России
в интернете. "С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба", - отмечается в отчете.