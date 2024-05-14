https://ria.ru/20240514/rosfinmonitoring-1945963777.html

Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок

Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок - РИА Новости, 14.05.2024

Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:13

2024-05-14T18:13

2024-05-14T18:18

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за прошлый год. "В 2023 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников – свыше 2 тысяч", - говорится в отчете. Отмечается, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% - с 1,5 до 1,9 миллиарда рублей, при этом длительность их существования не увеличилась. Деятельность большинства теневых площадок концентрировалась на незаконном выводе денежных средств в наличный оборот, уточнил Росфинмониторинг. "Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии", - добавили в ведомстве. Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю. Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории России в интернете. "С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба", - отмечается в отчете.

https://ria.ru/20240514/fingramotnost--1945886114.html

https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика