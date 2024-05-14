https://ria.ru/20240514/rody-1945810186.html

В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины

В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины - РИА Новости, 14.05.2024

В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины

Росздравнадзор выяснит причины гибели беременной многодетной матери накануне родов в Ростовской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:44

2024-05-14T11:44

2024-05-14T12:38

происшествия

здоровье - общество

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выяснит причины гибели беременной многодетной матери накануне родов в Ростовской области, сообщает ведомство. "Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выясняет причины гибели беременной женщины накануне родов", - говорится в сообщении. По сообщениям местных СМИ, беременная в пятый раз многодетная мать почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти ни пациентку, ни ее неродившегося ребенка.

https://ria.ru/20240309/proverka-1932068863.html

ростовская область

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происшествия, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)