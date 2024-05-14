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В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины
В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины - РИА Новости, 14.05.2024
В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины
Росздравнадзор выяснит причины гибели беременной многодетной матери накануне родов в Ростовской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:44
2024-05-14T11:44
2024-05-14T12:38
происшествия
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выяснит причины гибели беременной многодетной матери накануне родов в Ростовской области, сообщает ведомство. "Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выясняет причины гибели беременной женщины накануне родов", - говорится в сообщении. По сообщениям местных СМИ, беременная в пятый раз многодетная мать почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти ни пациентку, ни ее неродившегося ребенка.
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происшествия, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Ростовской области выяснят причины гибели беременной женщины
В Ростовской области выяснят причины многодетной матери накануне родов