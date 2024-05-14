https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945844916.html

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР

Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ, сообщил спикер... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:02

2024-05-14T13:02

2024-05-14T16:51

политика

госдума рф

мэр

максим решетников

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению 10 вопроса о проекте постановления Государственной думы об утверждении Решетникова Максима Геннадьевича министром экономического развития РФ", - сказал он.

https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945319266.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, мэр, максим решетников