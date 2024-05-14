https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945844916.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ, сообщил спикер... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:02
2024-05-14T13:02
2024-05-14T16:51
политика
госдума рф
мэр
максим решетников
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению 10 вопроса о проекте постановления Государственной думы об утверждении Решетникова Максима Геннадьевича министром экономического развития РФ", - сказал он.
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945319266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, мэр, максим решетников
Политика, Госдума РФ, МЭР, Максим Решетников
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР
Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Решетникова главой МЭР