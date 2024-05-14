Число внутренне перемещенных лиц в мире достигло рекордного уровня
Число внутренне перемещенных лиц в мире достигло рекордных 75,9 миллиона человек
© AFP 2024 / DESIREE MARTINМигранты сидят на причале после прибытия судна на острове Канарского архипелага Иерро
Мигранты сидят на причале после прибытия судна на острове Канарского архипелага Иерро. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости. Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во всем мире в результате конфликтов и стихийных бедствий достигло рекордного уровня в 75,9 миллиона человек в 2023 году, говорится в опубликованном докладе на сайте Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC).
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"Конфликты и насилие в Судане, Палестине и других странах привели к тому, что число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по всему миру к концу 2023 года достигло 75,9 миллиона человек, что стало новым рекордом. Из общего числа 68,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликтов и насилия, а 7,7 миллиона - в результате стихийных бедствий. Почти половина - 46% - всех ВПЛ проживает в странах Африки к югу от Сахары", - сказано в документе.
В организации уточнили, что в Судане к концу 2023 года число перемещенных лиц составило 9,1 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений в одной стране с 2008 года, в то время как число ВПЛ в этой стране составило шесть миллионов человек. По данным IDMC, это является вторым по величине за всю историю наблюдений в одной стране после 16,9 миллиона на Украине в 2022 году. Также в докладе говорится, что за последние три месяца 2023 года из-за конфликта в секторе Газа было перемещено 3,4 миллиона человек, что составило 17% от общего числа перемещенных лиц в результате конфликта во всем мире в течение года.
"За последние два года мы стали свидетелями тревожного увеличения числа людей, вынужденных покидать свои дома из-за конфликтов и насилия, даже в тех регионах, где ситуация улучшалась. Конфликты и разрушения, которые они оставляют после себя, мешают миллионам людей наладить свою жизнь, часто на долгие годы. За последние пять лет число людей, перемещенных внутри страны в результате конфликтов и насилия, увеличилось на 22,6 миллиона, или на 49%, причем два самых значительных увеличения случились в 2022 и 2023 годах", - приводятся в документе слова директора IDMC Александры Билак.
Ранее в мае Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила, что в мире насчитывается более 281 миллиона мигрантов, из которых рекордные 117 миллионов являются вынужденными переселенцами в результате конфликтов, насилия и стихийных бедствий.