https://ria.ru/20240514/rassledovanie-1945925640.html
В Одессе девушка пожаловалась на якобы избившего ее сотрудника военкомата
В Одессе девушка пожаловалась на якобы избившего ее сотрудника военкомата - РИА Новости, 14.05.2024
В Одессе девушка пожаловалась на якобы избившего ее сотрудника военкомата
Уголовное дело заведено в связи с избиением жительницы Одессы предположительно сотрудником военкомата, сообщили в Нацполиции Одесской области Украины. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:36
2024-05-14T16:36
2024-05-14T16:42
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено в связи с избиением жительницы Одессы предположительно сотрудником военкомата, сообщили в Нацполиции Одесской области Украины. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что 19-летнюю жительницу Одессы якобы избил сотрудник военкомата. Как утверждает сама потерпевшая, она начала снимать видео во время задержания ее парня и была избита костылем одним из сотрудников военкомата. "Полицейские расследуют уголовное производство, начатое специализированной прокуратурой в сфере обороны по факту получения жительницей Одессы телесных повреждений. Событие квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции Одесской области. По информации правоохранителей, четверых молодых людей, среди которых была 19-летняя девушка, 12 мая доставили в райотдел после заявления таксиста о нападении на него. "В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконное стекло на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала. В отношении нее были составлены несколько протоколов… В отношении одного мужчины составили протокол по статье "появление в общественных местах в пьяном виде", - отметили в полиции. В ведомстве утверждают, что после составления административных протоколов молодых людей отпустили. На следующий день поступила информация, что ночью девушку избили. "По информации от органов здравоохранения, у нее закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется", - отметили в полиции. Одесский областной военкомат на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что в связи с возможным избиением девушки их сотрудником проводится проверка. "Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, одесская область
В мире, Одесса, Украина, Одесская область
В Одессе девушка пожаловалась на якобы избившего ее сотрудника военкомата
На Украине завели дело после избиения одесситки якобы сотрудником военкомата
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено в связи с избиением жительницы Одессы предположительно сотрудником военкомата, сообщили в Нацполиции Одесской области Украины.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что 19-летнюю жительницу Одессы якобы избил сотрудник военкомата. Как утверждает сама потерпевшая, она начала снимать видео во время задержания ее парня и была избита костылем одним из сотрудников военкомата.
"Полицейские расследуют уголовное производство, начатое специализированной прокуратурой в сфере обороны по факту получения жительницей Одессы телесных повреждений. Событие квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции Одесской области.
По информации правоохранителей, четверых молодых людей, среди которых была 19-летняя девушка, 12 мая доставили в райотдел после заявления таксиста о нападении на него.
«
"В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконное стекло на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала. В отношении нее были составлены несколько протоколов… В отношении одного мужчины составили протокол по статье "появление в общественных местах в пьяном виде", - отметили в полиции.
В ведомстве утверждают, что после составления административных протоколов молодых людей отпустили. На следующий день поступила информация, что ночью девушку избили.
"По информации от органов здравоохранения, у нее закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется", - отметили в полиции.
Одесский областной военкомат на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что в связи с возможным избиением девушки их сотрудником проводится проверка.
«
"Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.