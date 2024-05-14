https://ria.ru/20240514/raspisanie-1945927188.html
Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая
Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая
Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:41
2024-05-14T16:41
2024-05-14T16:41
общество
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "С 17 по 29 мая изменится расписание на Ленинградском и Казанском направлениях D3", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на Ленинградском направлении МЦД-3 не будет движения поездов с 23.57 до утра - из Москвы в область, с 23.47 до утра – из области в Москву. В течение дня частично увеличены интервалы движения до 15 минут, после 20.00 - до 25 минут, часть поездов отменена. На Казанском направлении сокращено время работы диаметральных поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково. В течение дня интервалы движения увеличены до 25 минут. "Во время изменений будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом", - уточняется в сообщении дептранса.
https://ria.ru/20240425/mtsd-1942198475.html
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общество, москва
Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая
На двух направлениях МЦД-3 изменится расписание с 17 по 29 мая