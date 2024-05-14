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СМИ: в США считают, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2024
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04:22 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/rafakh-1945759602.html
СМИ: в США считают, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни
СМИ: в США считают, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: в США считают, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни
Члены администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль собрал достаточно сил на границе города Рафах в секторе Газа, чтобы начать полномасштабную... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T04:22
2024-05-14T04:22
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Члены администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль собрал достаточно сил на границе города Рафах в секторе Газа, чтобы начать полномасштабную операцию в ближайшие дни, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников из администрации Байдена. "Администрация Байдена считает, что Израиль собрал достаточно сил на границе города Рафах в Газе, чтобы в ближайшие дни начать полномасштабное вторжение", - говорится в сообщении телеканала. В то же время источники телеканала отметили, что в США до сих пор не уверены, решился ли Израиль провести операцию в Рафахе, несмотря на протесты из Вашингтона, или нет. Один из источников сообщил, что на фоне вероятной необходимости эвакуировать более миллиона беженцев из Рафаха Израиль не сделал должных приготовлений, "включая создание инфраструктуры, связанной с питанием, гигиеной и предоставлением убежища". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Армия Израиля сообщала, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240302/gaza-1930730581.html
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в США считают, что Израиль начнет операцию в Рафахе в ближайшие дни

CNN: в США считают, что Израиль готов к операции в Рафахе в ближайшие дни

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Члены администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль собрал достаточно сил на границе города Рафах в секторе Газа, чтобы начать полномасштабную операцию в ближайшие дни, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников из администрации Байдена.
"Администрация Байдена считает, что Израиль собрал достаточно сил на границе города Рафах в Газе, чтобы в ближайшие дни начать полномасштабное вторжение", - говорится в сообщении телеканала.
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В то же время источники телеканала отметили, что в США до сих пор не уверены, решился ли Израиль провести операцию в Рафахе, несмотря на протесты из Вашингтона, или нет.
Один из источников сообщил, что на фоне вероятной необходимости эвакуировать более миллиона беженцев из Рафаха Израиль не сделал должных приготовлений, "включая создание инфраструктуры, связанной с питанием, гигиеной и предоставлением убежища".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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