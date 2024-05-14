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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.05.2024
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18:16 14.05.2024 (обновлено: 18:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pvo-1945964482.html
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.05.2024
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:16
2024-05-14T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. "14 мая около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945039635.html
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безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью около 17:00

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.
"14 мая около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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