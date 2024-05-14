https://ria.ru/20240514/pvo-1945964482.html

ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.05.2024

ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:16

2024-05-14T18:16

2024-05-14T18:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. "14 мая около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945039635.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина