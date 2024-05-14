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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.05.2024
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12:07 14.05.2024 (обновлено: 12:23 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pvo-1945821563.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:07
2024-05-14T12:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого мая, около 11:15 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Четырнадцатого мая, около 11:15 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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