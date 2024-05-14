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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 14.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:07
2024-05-14T12:07
2024-05-14T12:23
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого мая, около 11:15 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области