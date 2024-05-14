https://ria.ru/20240514/putin-1945952087.html
Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай
Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай - РИА Новости, 14.05.2024
Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай
Президент России Владимир Путин в завершение визита в Китай пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку, рассказал помощник президента РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:38
2024-05-14T17:38
2024-05-14T17:42
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в завершение визита в Китай пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. "Наш президент уже в ходе посещения (Харбинского - ред.) политехнического университета проведет итоговую традиционную беседу с российскими журналистами, которые будут освещать этот визит", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240514/vstrecha-1945950798.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай
Ушаков: Путин в завершение визита в Китай пообщается с российскими журналистами