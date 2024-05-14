https://ria.ru/20240514/putin-1945952087.html

Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай

Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай - РИА Новости, 14.05.2024

Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай

Президент России Владимир Путин в завершение визита в Китай пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку, рассказал помощник президента РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:38

2024-05-14T17:38

2024-05-14T17:42

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в завершение визита в Китай пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. "Наш президент уже в ходе посещения (Харбинского - ред.) политехнического университета проведет итоговую традиционную беседу с российскими журналистами, которые будут освещать этот визит", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240514/vstrecha-1945950798.html

китай

россия

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин