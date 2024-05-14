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Путин и Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Пекине 16 мая - РИА Новости, 14.05.2024
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17:33 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/putin-1945950023.html
Путин и Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Пекине 16 мая
Путин и Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Пекине 16 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Путин и Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Пекине 16 мая
Неформальная встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина запланирована в рамках визита президента России в Пекин 16 мая, переговоры пройдут в РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:33
2024-05-14T17:33
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина запланирована в рамках визита президента России в Пекин 16 мая, переговоры пройдут в формате ужина с участием некоторых членов делегаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Имеется в виду, что лидеры один на один побеседуют, они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно. А затем состоятся неформальные переговоры в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон. Это совершенно узкий будет формат", - рассказал Ушаков в преддверии визита.Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Запланированы российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. Также лидеры России и КНР в этот день примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. После этого концерта главы государств вновь вернутся к общению, отметил помощник президента РФ.
https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html
https://ria.ru/20240514/putin-1945786061.html
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россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
Путин и Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Пекине 16 мая

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Пекине 16 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина запланирована в рамках визита президента России в Пекин 16 мая, переговоры пройдут в формате ужина с участием некоторых членов делегаций, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Имеется в виду, что лидеры один на один побеседуют, они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно. А затем состоятся неформальные переговоры в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон. Это совершенно узкий будет формат", - рассказал Ушаков в преддверии визита.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В МИД Китая назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 10:40
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Запланированы российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. Также лидеры России и КНР в этот день примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
После этого концерта главы государств вновь вернутся к общению, отметил помощник президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин и Си Цзиньпин планируют подписание совместного заявления
Вчера, 10:14
 
РоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий Ушаков
 
 
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