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На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы - РИА Новости, 14.05.2024
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09:21 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/pshenitsa-1945778250.html
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы - РИА Новости, 14.05.2024
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы
Пшеница на бирже в Чикаго в США с начала месяца прибавила в цене уже на 15,2%, достигнув максимального уровня с середины прошлого года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:21
2024-05-14T09:21
экономика
чикаго
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пшеница на бирже в Чикаго в США с начала месяца прибавила в цене уже на 15,2%, достигнув максимального уровня с середины прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 1,1% - до 6,943 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов показатель достиг 6,96 доллара за бушель, что стало самым высоким уровнем с 31 июля 2023 года. С начала мая показатель показал рост на 15,2% после увеличения почти на 4,8% в апреле. В понедельник Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%, до 86 миллионов тонн, на 5% был снижен и прогноз по валовому сбору зерна - до 135 миллионов тонн.
https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html
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экономика, чикаго, сша, россия
Экономика, Чикаго, США, Россия
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы

Фьючерс на пшеницу в Чикаго вырос до 6,943 доллара за бушель

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пшеница на бирже в Чикаго в США с начала месяца прибавила в цене уже на 15,2%, достигнув максимального уровня с середины прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 1,1% - до 6,943 доллара за бушель.
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Ранее в ходе торгов показатель достиг 6,96 доллара за бушель, что стало самым высоким уровнем с 31 июля 2023 года. С начала мая показатель показал рост на 15,2% после увеличения почти на 4,8% в апреле.
В понедельник Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%, до 86 миллионов тонн, на 5% был снижен и прогноз по валовому сбору зерна - до 135 миллионов тонн.
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