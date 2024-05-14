https://ria.ru/20240514/pshenitsa-1945778250.html
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы - РИА Новости, 14.05.2024
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы
Пшеница на бирже в Чикаго в США с начала месяца прибавила в цене уже на 15,2%, достигнув максимального уровня с середины прошлого года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:21
2024-05-14T09:21
2024-05-14T09:21
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пшеница на бирже в Чикаго в США с начала месяца прибавила в цене уже на 15,2%, достигнув максимального уровня с середины прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 1,1% - до 6,943 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов показатель достиг 6,96 доллара за бушель, что стало самым высоким уровнем с 31 июля 2023 года. С начала мая показатель показал рост на 15,2% после увеличения почти на 4,8% в апреле. В понедельник Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%, до 86 миллионов тонн, на 5% был снижен и прогноз по валовому сбору зерна - до 135 миллионов тонн.
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экономика, чикаго, сша, россия
Экономика, Чикаго, США, Россия
На Чикагской бирже выросла стоимость пшеницы
Фьючерс на пшеницу в Чикаго вырос до 6,943 доллара за бушель