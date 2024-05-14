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Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области - РИА Новости, 14.05.2024

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области

Действие особого противопожарного режима на территории Тюменской области продлено до 5 июня, заявил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:50

2024-05-14T13:50

2024-05-14T13:50

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 14 мая – РИА Новости. Действие особого противопожарного режима на территории Тюменской области продлено до 5 июня, заявил губернатор Александр Моор. "Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли на президиуме правительства. С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах. Несмотря на нежаркую и даже дождливую погоду, пожары продолжаются. Именно поэтому посещение лесов под запретом", – сообщил губернатор в своем Telegram-канале. Особый противопожарный режим наряду с пожароопасным сезоном в Тюменской области установлены с 5 апреля. Действующие в связи с этим ограничения предполагают запрет на посещение лесов, сжигание мусора, разведение костров, приготовление пищи на открытом огне и так далее. По словам губернатора, все это позволит снизить риск возгораний и крупных пожаров, так как причиной большинства природных пожаров является человеческий фактор. В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября. С апреля по октябрь 2023 года было ликвидировано 222 лесных пожара на площади свыше 28,5 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240508/blagoustroystvo-1944625681.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, александр моор