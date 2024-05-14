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На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития - РИА Новости, 14.05.2024
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Хорошие новости
 
01:48 14.05.2024 (обновлено: 01:49 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html
На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития
На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития - РИА Новости, 14.05.2024
На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития
Пожилой мужчина и подросток с особенностями развития, которые пропали в понедельник в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены, медпомощь им не требуется,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T01:48
2024-05-14T01:49
хорошие новости
происшествия
горячий ключ
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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина и подросток с особенностями развития, которые пропали в понедельник в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены, медпомощь им не требуется, сообщили в администрации города. По данным властей, в понедельник вечером в экстренные службы поступило сообщение, что в лесном массиве заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. При этом телефонов с собой у них не было. К поискам подключились поисково-спасательные отряды. "В 00.35 часов потерявшиеся найдены, выводятся из леса, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
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происшествия, горячий ключ
Хорошие новости, Происшествия, Горячий Ключ
На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития

На Кубани нашли пропавших в лесу пенсионера и подростка с особенностями развития

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗакат над западносибирской тайгой в Красноярском крае
Закат над западносибирской тайгой в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Закат над западносибирской тайгой в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина и подросток с особенностями развития, которые пропали в понедельник в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены, медпомощь им не требуется, сообщили в администрации города.
По данным властей, в понедельник вечером в экстренные службы поступило сообщение, что в лесном массиве заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. При этом телефонов с собой у них не было. К поискам подключились поисково-спасательные отряды.
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"В 00.35 часов потерявшиеся найдены, выводятся из леса, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
 
Хорошие новостиПроисшествияГорячий Ключ
 
 
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