https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html

На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития

На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития - РИА Новости, 14.05.2024

На Кубани нашли пропавших пенсионера и подростка с особенностями развития

Пожилой мужчина и подросток с особенностями развития, которые пропали в понедельник в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены, медпомощь им не требуется,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T01:48

2024-05-14T01:48

2024-05-14T01:49

хорошие новости

происшествия

горячий ключ

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КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина и подросток с особенностями развития, которые пропали в понедельник в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены, медпомощь им не требуется, сообщили в администрации города. По данным властей, в понедельник вечером в экстренные службы поступило сообщение, что в лесном массиве заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. При этом телефонов с собой у них не было. К поискам подключились поисково-спасательные отряды. "В 00.35 часов потерявшиеся найдены, выводятся из леса, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html

горячий ключ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, горячий ключ