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Два приморца, которые убили мужчину и сожгли его иномарку, получили сроки - РИА Новости, 14.05.2024
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19:40 14.05.2024 (обновлено: 19:41 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/primortsy-1945987100.html
Два приморца, которые убили мужчину и сожгли его иномарку, получили сроки
Два приморца, которые убили мужчину и сожгли его иномарку, получили сроки - РИА Новости, 14.05.2024
Два приморца, которые убили мужчину и сожгли его иномарку, получили сроки
Двое жителей Приморья, которые убили мужчину, а затем сожгли его дом и иномарку пять лет назад, приговорены к 22 и 23 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:40
2024-05-14T19:41
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Двое жителей Приморья, которые убили мужчину, а затем сожгли его дом и иномарку пять лет назад, приговорены к 22 и 23 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. Приговор вынесен на основании единодушного вердикта присяжных заседателей, информирует надзорное ведомство. Присяжные сочли доказанным, что в марте 2019 года фигуранты, насильно проникнув в дом жителя приморского села Анисимовка, похитили у него обрез ружья. Не найдя других ценностей, потребовали у потерпевшего ключи от его машины Toyota Vista. А когда поняли, что хозяин намерен обратиться в полицию, один из нападавших выстрелил потерпевшему в грудь. После они сожгли дом и скрылись на иномарке убитого, которую впоследствии также сожгли. Похищенное ружье один из осужденных подарил знакомому. "Суд, с учетом позиции прокурора, признал мужчин виновными в совершении преступлений и назначил им итоговое наказание в виде лишения свободы на 22 и 23 года 6 месяцев соответственно, с ограничением свободы на 2 года каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Фигуранты, в зависимости от роли каждого, обвинялись по статьям "убийство" (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), "разбойное нападение" (ч. 3 ст. 162 УК РФ), "хищение огнестрельного оружия" (п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ), "уничтожение чужого имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и "незаконный сбыт огнестрельного оружия" ( ч. 1 ст. 222 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945557238.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Два приморца, которые убили мужчину и сожгли его иномарку, получили сроки

Два приморца, которые убили мужчину и сожгли его дом, получили более 20 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Двое жителей Приморья, которые убили мужчину, а затем сожгли его дом и иномарку пять лет назад, приговорены к 22 и 23 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
Приговор вынесен на основании единодушного вердикта присяжных заседателей, информирует надзорное ведомство.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Двое омичей убили односельчанина, отбывшего срок за убийство девочки
13 мая, 12:56
Присяжные сочли доказанным, что в марте 2019 года фигуранты, насильно проникнув в дом жителя приморского села Анисимовка, похитили у него обрез ружья. Не найдя других ценностей, потребовали у потерпевшего ключи от его машины Toyota Vista. А когда поняли, что хозяин намерен обратиться в полицию, один из нападавших выстрелил потерпевшему в грудь. После они сожгли дом и скрылись на иномарке убитого, которую впоследствии также сожгли. Похищенное ружье один из осужденных подарил знакомому. "Суд, с учетом позиции прокурора, признал мужчин виновными в совершении преступлений и назначил им итоговое наказание в виде лишения свободы на 22 и 23 года 6 месяцев соответственно, с ограничением свободы на 2 года каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Фигуранты, в зависимости от роли каждого, обвинялись по статьям "убийство" (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), "разбойное нападение" (ч. 3 ст. 162 УК РФ), "хищение огнестрельного оружия" (п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ), "уничтожение чужого имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и "незаконный сбыт огнестрельного оружия" ( ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Приговор не вступил в законную силу.
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