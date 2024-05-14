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Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 14.05.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
23:12 14.05.2024 (обновлено: 23:16 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/predpriyatiya-1946018636.html
Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ
Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 14.05.2024
Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ
Новые предприятия появятся в моногородах Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:12
2024-05-14T23:16
ярославская область
экономика
россия
михаил евраев
ирина макиева
ярославская область
ростов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Новые предприятия появятся в моногородах Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ, сообщило правительство региона. Отмечается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главным управляющим партнером по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ириной Макиевой ряд важных для региона вопросов. В частности, речь шла о том, что пять проектов, проработанных инвестиционным блоком правительства региона совместно с инвесторами, претендуют на получение льготного кредитования от ВЭБ.РФ. "При поддержке ВЭБ.РФ в регионе уже создано более тысячи рабочих мест. Четыре льготных кредита получили компании на развитие и открытие новых производств в Тутаеве и Ростове. Это "ПСМ Прайм", "Передовая энергетика", "ЮМТ Технология". Сейчас готовится новый пакет заявок от региона. Инвесторы рассчитывают на льготный кредит под 1%, а мы – на безвозвратное финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры", – сказал Евраев. На встрече были рассмотрены промежуточные итоги участия городов Ярославской области в образовательной программе ВЭБ.РФ "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития". Обсуждалось, что в Ярославле планируется создание экосистемы "Золотое кольцо" с качественно новым туристическим продуктом, Рыбинск станет городом живой истории, Тутаев планирует развивать креативные индустрии, а Ростов делает ставку на комфортный семейный отдых.
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экономика, россия, михаил евраев, ирина макиева, ярославская область, ростов
Ярославская область, Экономика, Россия, Михаил Евраев, Ирина Макиева, Ярославская область, Ростов

Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Новые предприятия появятся в моногородах Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ, сообщило правительство региона.
Отмечается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главным управляющим партнером по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ириной Макиевой ряд важных для региона вопросов. В частности, речь шла о том, что пять проектов, проработанных инвестиционным блоком правительства региона совместно с инвесторами, претендуют на получение льготного кредитования от ВЭБ.РФ.
«
"При поддержке ВЭБ.РФ в регионе уже создано более тысячи рабочих мест. Четыре льготных кредита получили компании на развитие и открытие новых производств в Тутаеве и Ростове. Это "ПСМ Прайм", "Передовая энергетика", "ЮМТ Технология". Сейчас готовится новый пакет заявок от региона. Инвесторы рассчитывают на льготный кредит под 1%, а мы – на безвозвратное финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры", – сказал Евраев.
На встрече были рассмотрены промежуточные итоги участия городов Ярославской области в образовательной программе ВЭБ.РФ "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития". Обсуждалось, что в Ярославле планируется создание экосистемы "Золотое кольцо" с качественно новым туристическим продуктом, Рыбинск станет городом живой истории, Тутаев планирует развивать креативные индустрии, а Ростов делает ставку на комфортный семейный отдых.
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