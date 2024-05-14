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Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ

Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 14.05.2024

Новые предприятия появятся в Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ

Новые предприятия появятся в моногородах Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ, сообщило правительство региона. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:12

2024-05-14T23:12

2024-05-14T23:16

ярославская область

экономика

россия

михаил евраев

ирина макиева

ярославская область

ростов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Новые предприятия появятся в моногородах Ярославской области при поддержке ВЭБ.РФ, сообщило правительство региона. Отмечается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главным управляющим партнером по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ириной Макиевой ряд важных для региона вопросов. В частности, речь шла о том, что пять проектов, проработанных инвестиционным блоком правительства региона совместно с инвесторами, претендуют на получение льготного кредитования от ВЭБ.РФ. "При поддержке ВЭБ.РФ в регионе уже создано более тысячи рабочих мест. Четыре льготных кредита получили компании на развитие и открытие новых производств в Тутаеве и Ростове. Это "ПСМ Прайм", "Передовая энергетика", "ЮМТ Технология". Сейчас готовится новый пакет заявок от региона. Инвесторы рассчитывают на льготный кредит под 1%, а мы – на безвозвратное финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры", – сказал Евраев. На встрече были рассмотрены промежуточные итоги участия городов Ярославской области в образовательной программе ВЭБ.РФ "Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития". Обсуждалось, что в Ярославле планируется создание экосистемы "Золотое кольцо" с качественно новым туристическим продуктом, Рыбинск станет городом живой истории, Тутаев планирует развивать креативные индустрии, а Ростов делает ставку на комфортный семейный отдых.

https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил евраев, ирина макиева, ярославская область, ростов