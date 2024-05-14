https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945828908.html
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:23
2024-05-14T12:23
2024-05-14T12:34
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после утверждения и назначения кандидатур. "До вечера публичных мероприятий (у президента – ред.) не планируется. Уже во второй половине дня мы не исключаем рабочие встречи президента… По мере того, как будут проведены окончания утверждений, назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством", - сказал Песков журналистам.На вопрос, состоится ли встреча с новым правительством во вторник, Песков ответил: "Сначала оно (правительство - ред.) должно появиться. Как только оно появится, тогда встреча и состоится".
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_54:0:1601:1160_1920x0_80_0_0_f7132515347227399fad1c79dd8b92e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством
Песков: в Кремле готовят встречу Путина с новым правительством после утверждения
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после утверждения и назначения кандидатур.
"До вечера публичных мероприятий (у президента – ред.) не планируется. Уже во второй половине дня мы не исключаем рабочие встречи президента… По мере того, как будут проведены окончания утверждений, назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, состоится ли встреча с новым правительством во вторник, Песков ответил: "Сначала оно (правительство - ред.) должно появиться. Как только оно появится, тогда встреча и состоится".