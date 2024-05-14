https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945828908.html

В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством

В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством - РИА Новости, 14.05.2024

В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:23

2024-05-14T12:23

2024-05-14T12:34

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после утверждения и назначения кандидатур. "До вечера публичных мероприятий (у президента – ред.) не планируется. Уже во второй половине дня мы не исключаем рабочие встречи президента… По мере того, как будут проведены окончания утверждений, назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством", - сказал Песков журналистам.На вопрос, состоится ли встреча с новым правительством во вторник, Песков ответил: "Сначала оно (правительство - ред.) должно появиться. Как только оно появится, тогда встреча и состоится".

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин