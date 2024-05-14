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В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством - РИА Новости, 14.05.2024
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12:23 14.05.2024 (обновлено: 12:34 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945828908.html
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:23
2024-05-14T12:34
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после утверждения и назначения кандидатур. "До вечера публичных мероприятий (у президента – ред.) не планируется. Уже во второй половине дня мы не исключаем рабочие встречи президента… По мере того, как будут проведены окончания утверждений, назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством", - сказал Песков журналистам.На вопрос, состоится ли встреча с новым правительством во вторник, Песков ответил: "Сначала оно (правительство - ред.) должно появиться. Как только оно появится, тогда встреча и состоится".
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле готовят первую встречу Путина с новым правительством

Песков: в Кремле готовят встречу Путина с новым правительством после утверждения

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут готовить первую встречу президента Владимира Путина с новым кабмином после утверждения и назначения кандидатур.
"До вечера публичных мероприятий (у президента – ред.) не планируется. Уже во второй половине дня мы не исключаем рабочие встречи президента… По мере того, как будут проведены окончания утверждений, назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, состоится ли встреча с новым правительством во вторник, Песков ответил: "Сначала оно (правительство - ред.) должно появиться. Как только оно появится, тогда встреча и состоится".
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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