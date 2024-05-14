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СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров - РИА Новости, 14.05.2024
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08:31 14.05.2024 (обновлено: 08:57 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945771929.html
СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров
СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров - РИА Новости, 14.05.2024
СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров
Фракция СРЗП будет голосовать против четырех кандидатур на посты министров, включая Антона Силуанова, Максима Решетникова, Антона Котякова и Александра Козлова, РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:31
2024-05-14T08:57
политика
антон силуанов
сергей миронов
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 14 май - РИА Новости. Фракция СРЗП будет голосовать против четырех кандидатур на посты министров, включая Антона Силуанова, Максима Решетникова, Антона Котякова и Александра Козлова, заявил лидер партии Сергей Миронов."Мы категорически несогласны и будем голосовать против четырех министров… Первый - это, конечно, кандидат на пост министра финансов господин Силуанов… Второй - это кандидат на пост министра экономического развития господин Решетников… Третий министр, против которого мы будем голосовать - это министр социальной защиты и труда господин Котяков… Четвертый кандидат в министры - это министр экологии и природных ресурсов господин Козлов", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода во вторник.
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политика, антон силуанов, сергей миронов, александр козлов (глава минприроды)
Политика, Антон Силуанов, Сергей Миронов, Александр Козлов (глава Минприроды)
СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров

СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов в министры, включая Силуанова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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МОСКВА, 14 май - РИА Новости. Фракция СРЗП будет голосовать против четырех кандидатур на посты министров, включая Антона Силуанова, Максима Решетникова, Антона Котякова и Александра Козлова, заявил лидер партии Сергей Миронов.
"Мы категорически несогласны и будем голосовать против четырех министров… Первый - это, конечно, кандидат на пост министра финансов господин Силуанов… Второй - это кандидат на пост министра экономического развития господин Решетников… Третий министр, против которого мы будем голосовать - это министр социальной защиты и труда господин Котяков… Четвертый кандидат в министры - это министр экологии и природных ресурсов господин Козлов", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода во вторник.
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