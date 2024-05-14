https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945771929.html

СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров

СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров - РИА Новости, 14.05.2024

СРЗП будет голосовать против четырех кандидатов на посты министров

Фракция СРЗП будет голосовать против четырех кандидатур на посты министров, включая Антона Силуанова, Максима Решетникова, Антона Котякова и Александра Козлова, РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:31

2024-05-14T08:31

2024-05-14T08:57

политика

антон силуанов

сергей миронов

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 14 май - РИА Новости. Фракция СРЗП будет голосовать против четырех кандидатур на посты министров, включая Антона Силуанова, Максима Решетникова, Антона Котякова и Александра Козлова, заявил лидер партии Сергей Миронов."Мы категорически несогласны и будем голосовать против четырех министров… Первый - это, конечно, кандидат на пост министра финансов господин Силуанов… Второй - это кандидат на пост министра экономического развития господин Решетников… Третий министр, против которого мы будем голосовать - это министр социальной защиты и труда господин Котяков… Четвертый кандидат в министры - это министр экологии и природных ресурсов господин Козлов", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода во вторник.

https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945771223.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, антон силуанов, сергей миронов, александр козлов (глава минприроды)