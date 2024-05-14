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В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 14.05.2024
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли за сутки в двух пожарах в Лесозаводском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:27
2024-05-14T05:27
2024-05-14T05:27
происшествия
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лесозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли за сутки в двух пожарах в Лесозаводском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС России по региону. "За прошедшие сутки в Лесозаводском городском округе зафиксировано 2 трагических пожара, на которых погибли 4 человека … В ночь на 13 мая на улице Школьная в селе Иннокентьевка произошло возгорание частного дома, в результате которого погибли женщина 1953 г. р. и ребенок 2012 г. р. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении. "Следующий пожар произошел днем 13 мая на улице Школьная в Лесозаводске. В результате возгорания одной из квартир двухквартирного дома погибли мужчина 1974 г. р. и женщина 1955 г. р.", – добавляет ведомство.
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происшествия, россия, лесозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Лесозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека
На пожарах в Приморье за сутки погибли четыре человека, в том числе ребенок