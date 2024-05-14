Рейтинг@Mail.ru
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/pozhary-1945761975.html
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека - РИА Новости, 14.05.2024
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли за сутки в двух пожарах в Лесозаводском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:27
2024-05-14T05:27
происшествия
россия
лесозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945697038_0:176:2000:1301_1920x0_80_0_0_119fc66ae7aefe2aebbe4c61dc996a52.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли за сутки в двух пожарах в Лесозаводском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС России по региону. "За прошедшие сутки в Лесозаводском городском округе зафиксировано 2 трагических пожара, на которых погибли 4 человека … В ночь на 13 мая на улице Школьная в селе Иннокентьевка произошло возгорание частного дома, в результате которого погибли женщина 1953 г. р. и ребенок 2012 г. р. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении. "Следующий пожар произошел днем 13 мая на улице Школьная в Лесозаводске. В результате возгорания одной из квартир двухквартирного дома погибли мужчина 1974 г. р. и женщина 1955 г. р.", – добавляет ведомство.
https://ria.ru/20240409/pozhar-1938746352.html
россия
лесозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945697038_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_e41bc377326e232f0f4a23e951c25d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, лесозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Лесозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожаров в Приморье за сутки погибли четыре человека

На пожарах в Приморье за сутки погибли четыре человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли за сутки в двух пожарах в Лесозаводском городском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"За прошедшие сутки в Лесозаводском городском округе зафиксировано 2 трагических пожара, на которых погибли 4 человека … В ночь на 13 мая на улице Школьная в селе Иннокентьевка произошло возгорание частного дома, в результате которого погибли женщина 1953 г. р. и ребенок 2012 г. р. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Сотрудники СК РФ на месте пожара в поселке Фосфоритном городского округа Воскресенска, Московская область
СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Воскресенске
9 апреля, 08:10
"Следующий пожар произошел днем 13 мая на улице Школьная в Лесозаводске. В результате возгорания одной из квартир двухквартирного дома погибли мужчина 1974 г. р. и женщина 1955 г. р.", – добавляет ведомство.
 
ПроисшествияРоссияЛесозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала