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В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон - РИА Новости, 14.05.2024
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15:41 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/pozhar-1945904288.html
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон - РИА Новости, 14.05.2024
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон
Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:41
2024-05-14T15:41
происшествия
новосибирская область
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 14 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. "В 17.59 (13.59 мск) поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула. К месту пожара были направлены пять единиц техники от МЧС, 20 человек", - сообщил представитель пресс-службы. Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. "Угрозы распространения и огня на жилые постройки нет. Информация и площадь уточняется", - добавили в ГУМЧС. В настоящее время в Новосибирске наблюдается порывистый ветер.
https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон

ГУМЧС: в Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 17.59 (13.59 мск) поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула. К месту пожара были направлены пять единиц техники от МЧС, 20 человек", - сообщил представитель пресс-службы.
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Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона.
"Угрозы распространения и огня на жилые постройки нет. Информация и площадь уточняется", - добавили в ГУМЧС. В настоящее время в Новосибирске наблюдается порывистый ветер.
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