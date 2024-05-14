https://ria.ru/20240514/pozhar-1945904288.html

В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон

В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон - РИА Новости, 14.05.2024

В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон

Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:41

2024-05-14T15:41

2024-05-14T15:41

происшествия

новосибирская область

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 14 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. "В 17.59 (13.59 мск) поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула. К месту пожара были направлены пять единиц техники от МЧС, 20 человек", - сообщил представитель пресс-службы. Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. "Угрозы распространения и огня на жилые постройки нет. Информация и площадь уточняется", - добавили в ГУМЧС. В настоящее время в Новосибирске наблюдается порывистый ветер.

https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html

https://ria.ru/20240130/pozhar-1924269197.html

новосибирская область

новосибирск

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Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)