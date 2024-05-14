https://ria.ru/20240514/pozhar-1945904288.html
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон - РИА Новости, 14.05.2024
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон
Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:41
2024-05-14T15:41
2024-05-14T15:41
происшествия
новосибирская область
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 14 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером во вторник на крупном мусорном полигоне под Новосибирском, угрозы жилью нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. "В 17.59 (13.59 мск) поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула. К месту пожара были направлены пять единиц техники от МЧС, 20 человек", - сообщил представитель пресс-службы. Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. "Угрозы распространения и огня на жилые постройки нет. Информация и площадь уточняется", - добавили в ГУМЧС. В настоящее время в Новосибирске наблюдается порывистый ветер.
https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон
ГУМЧС: в Новосибирске загорелся крупный мусорный полигон