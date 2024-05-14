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В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер

В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер - РИА Новости, 14.05.2024

В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер

Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:44

2024-05-14T14:44

2024-05-14T15:01

в мире

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Сообщается, что на месте работают четыре пожарных расчета, три машины водоснабжения. Данных о причинах пожара пока нет. Клубы дыма видно из самого северного района Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.

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тель-авив

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в мире, тель-авив