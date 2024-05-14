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В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер - РИА Новости, 14.05.2024
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14:44 14.05.2024 (обновлено: 15:01 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pozhar-1945880171.html
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер - РИА Новости, 14.05.2024
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер
Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:44
2024-05-14T15:01
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Сообщается, что на месте работают четыре пожарных расчета, три машины водоснабжения. Данных о причинах пожара пока нет. Клубы дыма видно из самого северного района Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер

На военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива вспыхнул сильный пожар

© Фото : соцсетиПожар на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашоме, Израиль
Пожар на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашоме, Израиль - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : соцсети
Пожар на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашоме, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Сообщается, что на месте работают четыре пожарных расчета, три машины водоснабжения. Данных о причинах пожара пока нет.
Клубы дыма видно из самого северного района Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
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