https://ria.ru/20240514/pozhar-1945880171.html
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер - РИА Новости, 14.05.2024
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер
Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:44
2024-05-14T14:44
2024-05-14T15:01
в мире
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945884215_0:762:1402:1551_1920x0_80_0_0_c79f7f01871f00753500e22980bb1c9d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Сообщается, что на месте работают четыре пожарных расчета, три машины водоснабжения. Данных о причинах пожара пока нет. Клубы дыма видно из самого северного района Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945884215_0:630:1402:1682_1920x0_80_0_0_d586a6fd5f575314758c4ca3b0c2241b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
В Тель-Авиве вспыхнул сильный пожар возник на военной базе Тель-Хашомер
На военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива вспыхнул сильный пожар
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Сильный пожар возник во вторник на складе с оборудованием на военной базе Тель-Хашомер к востоку от Тель-Авива, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Сообщается, что на месте работают четыре пожарных расчета, три машины водоснабжения. Данных о причинах пожара пока нет.
Клубы дыма видно из самого северного района Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.