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В Архангельске потушили пожар на теплоходе - РИА Новости, 14.05.2024
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08:57 14.05.2024 (обновлено: 10:12 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pozhar-1945774492.html
В Архангельске потушили пожар на теплоходе
В Архангельске потушили пожар на теплоходе - РИА Новости, 14.05.2024
В Архангельске потушили пожар на теплоходе
Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:57
2024-05-14T10:12
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.Теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в сухом доке в Архангельске. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет. Позже в МЧС РФ добавили, что открытое горение на теплоходе ликвидировано."В 8.50 пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.Отмечается, что в процессе тушения судно опасно кренилось на правый борт. Существовал риск опрокидывания с угрозой для личного состава, работающего на палубах."Пожарные оперативно эвакуировались на причал. При помощи буксира теплоход отбуксировали на устойчивую поверхность. Тушение было продолжено с земли и воды. Только к утру огонь удалось сбить", - добавляется в сообщении.
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске потушили пожар на теплоходе

МЧС: в Архангельске ликвидировали открытое горение на теплоходе "Ломоносов

© Фото : МЧС РоссииПожар на круизном теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске
Пожар на круизном теплоходе М.В. Ломоносов в Архангельске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на круизном теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в сухом доке в Архангельске. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет. Позже в МЧС РФ добавили, что открытое горение на теплоходе ликвидировано.
«
"В 8.50 пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе тушения судно опасно кренилось на правый борт. Существовал риск опрокидывания с угрозой для личного состава, работающего на палубах.
"Пожарные оперативно эвакуировались на причал. При помощи буксира теплоход отбуксировали на устойчивую поверхность. Тушение было продолжено с земли и воды. Только к утру огонь удалось сбить", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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