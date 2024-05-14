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В Архангельске потушили пожар на теплоходе

В Архангельске потушили пожар на теплоходе - РИА Новости, 14.05.2024

В Архангельске потушили пожар на теплоходе

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:57

2024-05-14T08:57

2024-05-14T10:12

происшествия

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.Теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в сухом доке в Архангельске. Площадь пожара составила 936 квадратных метров. Власти сообщили, что пострадавших при пожаре нет. Позже в МЧС РФ добавили, что открытое горение на теплоходе ликвидировано."В 8.50 пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.Отмечается, что в процессе тушения судно опасно кренилось на правый борт. Существовал риск опрокидывания с угрозой для личного состава, работающего на палубах."Пожарные оперативно эвакуировались на причал. При помощи буксира теплоход отбуксировали на устойчивую поверхность. Тушение было продолжено с земли и воды. Только к утру огонь удалось сбить", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240514/avialesookhrana-1945773682.html

архангельск

россия

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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)