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Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани - РИА Новости, 14.05.2024
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22:15 14.05.2024 (обновлено: 22:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/povara-1946011548.html
Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани
Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани - РИА Новости, 14.05.2024
Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани
Более 100 участников из 15 стран сразятся на турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках международного экономического форума... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:15
2024-05-14T22:18
республика татарстан
россия
казань
азербайджан
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Более 100 участников из 15 стран сразятся на турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках международного экономического форума KazanForum, сообщают организаторы. "С 15 по 17 мая в Казани впервые пройдет пройдет международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках KazanForum-2024. Участие в нем принимают более 100 молодых поваров из 15 стран Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении. Каждый желающий сможет попробовать национальную кухню стран-участниц бесплатно. Национальными блюдами их будут угощать молодые повара из Азербайджана, Малайзии, Кыргызстана, Египта, Алжира, Туниса, Марокко и других стран. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что республика будет представлять Россию. Также будет представлена татарская национальная кухня. Запланированы мастер-классы по приготовлению татарских блюд. Для гостей турнира будут организованы специальные боксы и отдельная комфортабельная фуд-зона. Кроме того, гости мероприятия познакомятся с культурными особенностями стран-участников, а также смогут послушать лекции об особенностях правильного питания. В турнире принимают участие начинающие талантливые повара в возрасте до 25 лет. Для участия им необходимо было представить сет из трех блюд с использованием локальных продуктов. За каждым финалистом в качестве наставника закреплен мастер-шеф - именитый и авторитетный шеф-повар из страны-участницы. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
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россия, казань, азербайджан, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Россия, Казань, Азербайджан, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества

Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТурнир поваров
Турнир поваров - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Турнир поваров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Более 100 участников из 15 стран сразятся на турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках международного экономического форума KazanForum, сообщают организаторы.
"С 15 по 17 мая в Казани впервые пройдет пройдет международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках KazanForum-2024. Участие в нем принимают более 100 молодых поваров из 15 стран Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо
В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"
Вчера, 00:19
Каждый желающий сможет попробовать национальную кухню стран-участниц бесплатно. Национальными блюдами их будут угощать молодые повара из Азербайджана, Малайзии, Кыргызстана, Египта, Алжира, Туниса, Марокко и других стран.
Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что республика будет представлять Россию. Также будет представлена татарская национальная кухня. Запланированы мастер-классы по приготовлению татарских блюд.
Для гостей турнира будут организованы специальные боксы и отдельная комфортабельная фуд-зона.
Кроме того, гости мероприятия познакомятся с культурными особенностями стран-участников, а также смогут послушать лекции об особенностях правильного питания.
В турнире принимают участие начинающие талантливые повара в возрасте до 25 лет. Для участия им необходимо было представить сет из трех блюд с использованием локальных продуктов. За каждым финалистом в качестве наставника закреплен мастер-шеф - именитый и авторитетный шеф-повар из страны-участницы.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Экспертный совет по эксперименту исламского банкинга пройдет на KazanForum
2 мая, 16:42
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньАзербайджанМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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