Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани
Турнир поваров. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Более 100 участников из 15 стран сразятся на турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках международного экономического форума KazanForum, сообщают организаторы.
"С 15 по 17 мая в Казани впервые пройдет пройдет международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках KazanForum-2024. Участие в нем принимают более 100 молодых поваров из 15 стран Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что республика будет представлять Россию. Также будет представлена татарская национальная кухня. Запланированы мастер-классы по приготовлению татарских блюд.
Для гостей турнира будут организованы специальные боксы и отдельная комфортабельная фуд-зона.
Кроме того, гости мероприятия познакомятся с культурными особенностями стран-участников, а также смогут послушать лекции об особенностях правильного питания.
В турнире принимают участие начинающие талантливые повара в возрасте до 25 лет. Для участия им необходимо было представить сет из трех блюд с использованием локальных продуктов. За каждым финалистом в качестве наставника закреплен мастер-шеф - именитый и авторитетный шеф-повар из страны-участницы.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.