https://ria.ru/20240514/povara-1946011548.html

Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани

Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани - РИА Новости, 14.05.2024

Международный турнир поваров исламских стран впервые пройдет в Казани

Более 100 участников из 15 стран сразятся на турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках международного экономического форума... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:15

2024-05-14T22:15

2024-05-14T22:18

республика татарстан

россия

казань

азербайджан

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Более 100 участников из 15 стран сразятся на турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках международного экономического форума KazanForum, сообщают организаторы. "С 15 по 17 мая в Казани впервые пройдет пройдет международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова в рамках KazanForum-2024. Участие в нем принимают более 100 молодых поваров из 15 стран Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении. Каждый желающий сможет попробовать национальную кухню стран-участниц бесплатно. Национальными блюдами их будут угощать молодые повара из Азербайджана, Малайзии, Кыргызстана, Египта, Алжира, Туниса, Марокко и других стран. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что республика будет представлять Россию. Также будет представлена татарская национальная кухня. Запланированы мастер-классы по приготовлению татарских блюд. Для гостей турнира будут организованы специальные боксы и отдельная комфортабельная фуд-зона. Кроме того, гости мероприятия познакомятся с культурными особенностями стран-участников, а также смогут послушать лекции об особенностях правильного питания. В турнире принимают участие начинающие талантливые повара в возрасте до 25 лет. Для участия им необходимо было представить сет из трех блюд с использованием локальных продуктов. За каждым финалистом в качестве наставника закреплен мастер-шеф - именитый и авторитетный шеф-повар из страны-участницы. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html

https://ria.ru/20240502/banking-1943521721.html

россия

казань

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казань, азербайджан, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества