https://ria.ru/20240514/posol-1945883901.html

Путин назначил нового посла в Индонезии

Путин назначил нового посла в Индонезии - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил нового посла в Индонезии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Толченова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Индонезии, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:52

2024-05-14T14:52

2024-05-14T14:52

россия

политика

индонезия

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Толченова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Индонезии, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Индонезия", - говорится в тексте указа. Толченов также назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Демократической Республике Восточный Тимор по совместительству.

https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, индонезия, владимир путин