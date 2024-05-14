https://ria.ru/20240514/posol-1945883901.html
Путин назначил нового посла в Индонезии
Путин назначил нового посла в Индонезии - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил нового посла в Индонезии
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Толченова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Индонезии, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:52
2024-05-14T14:52
2024-05-14T14:52
россия
политика
индонезия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Толченова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Индонезии, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Индонезия", - говорится в тексте указа. Толченов также назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Демократической Республике Восточный Тимор по совместительству.
https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, индонезия, владимир путин
Россия, Политика, Индонезия, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Индонезии
Путин назначил Толченова послом в Индонезии и Восточном Тиморе