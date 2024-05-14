https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945834853.html

Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента

Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента - РИА Новости, 14.05.2024

Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что охват тем, которые входят в обязанности помощника главы государства, очень широкий и гибкий. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:39

2024-05-14T12:39

2024-05-14T12:39

политика

россия

дмитрий песков

администрация президента россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что охват тем, которые входят в обязанности помощника главы государства, очень широкий и гибкий. "Знаете, ну, во-первых, они гораздо шире по своему охвату, чем перечень курируемых вопросов, потому что в зависимости от поручений президента помощник осуществляет контакты и с федеральными органами власти, и с региональными органами власти, и с агентствами, и со службами. Это зависит от конкретных установок, которые спускаются от главы государства по поручениям. Но это очень широкий и очень гибкий такой охват тем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об обязанностях помощника президента.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, администрация президента россии