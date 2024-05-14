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Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента - РИА Новости, 14.05.2024
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12:39 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945834853.html
Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента
Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента - РИА Новости, 14.05.2024
Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что охват тем, которые входят в обязанности помощника главы государства, очень широкий и гибкий. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:39
2024-05-14T12:39
политика
россия
дмитрий песков
администрация президента россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что охват тем, которые входят в обязанности помощника главы государства, очень широкий и гибкий. "Знаете, ну, во-первых, они гораздо шире по своему охвату, чем перечень курируемых вопросов, потому что в зависимости от поручений президента помощник осуществляет контакты и с федеральными органами власти, и с региональными органами власти, и с агентствами, и со службами. Это зависит от конкретных установок, которые спускаются от главы государства по поручениям. Но это очень широкий и очень гибкий такой охват тем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об обязанностях помощника президента.
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политика, россия, дмитрий песков, администрация президента россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Администрация президента России
Песков рассказал, какие темы входят в обязанности помощника президента

Песков: у помощников президента очень широкий и гибкий охват рабочих тем

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента России на Старой площади в Москве
Здание администрации президента России на Старой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Здание администрации президента России на Старой площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что охват тем, которые входят в обязанности помощника главы государства, очень широкий и гибкий.
"Знаете, ну, во-первых, они гораздо шире по своему охвату, чем перечень курируемых вопросов, потому что в зависимости от поручений президента помощник осуществляет контакты и с федеральными органами власти, и с региональными органами власти, и с агентствами, и со службами. Это зависит от конкретных установок, которые спускаются от главы государства по поручениям. Но это очень широкий и очень гибкий такой охват тем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об обязанностях помощника президента.
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