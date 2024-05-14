https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html

Песков рассказал, чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента

Песков рассказал, чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента - РИА Новости, 14.05.2024

Песков рассказал, чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента

Помощник президента России Алексей Дюмин в Администрации президента РФ будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:13

2024-05-14T12:13

2024-05-14T12:24

политика

россия

дмитрий песков

алексей дюмин

николай патрушев

администрация президента россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента России Алексей Дюмин в Администрации президента РФ будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься Госсоветом, а Николай Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации президента", - сказал Песков журналистам."Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента. Он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных его сфер кураторства, но будут и другие, возможно", - добавил он. Песков отметил, что Патрушев получил назначение на должность в абсолютно стратегическую отрасль. "Это <...> огромная отрасль, весьма сложная, и поэтому, конечно, опыт, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналиста, почему Патрушев получил такое направление работы, нет ли сужения профессиональной сферы.При этом он подчеркнул, что новая должность Николая Патрушева не исключает публичности. "Вы знаете, что помощники президента по сферам своего кураторства достаточно часто общаются со СМИ, разъясняют линию президента, это обычная, нормальная практика администрации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

https://ria.ru/20240512/patrushev-1945472571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, алексей дюмин, николай патрушев, администрация президента россии