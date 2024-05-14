https://ria.ru/20240514/pomosch-1945822282.html

Астраханские пенсионеры изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

Астраханские пенсионеры изготовили маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 14.05.2024

Астраханские пенсионеры изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

Пенсионеры из Камызякского района Астраханской области изготовили более 150 маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:09

2024-05-14T12:09

2024-05-14T13:08

астраханская область

сво

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Пенсионеры из Камызякского района Астраханской области изготовили более 150 маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. "Объединенные единой целью жители сел Камызякского района плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и сухой душ, собирают необходимую гуманитарную помощь. Основная часть волонтеров - это представители старшего поколения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что процесс плетения женщины освоили довольно быстро и уже год работают ежедневно. Разрезать полотно на полоски нужной ширины и длины помогает специальный станок, а материал волонтеры приобретают за счет собранных ими средств. Помимо маскировочных сетей, часто поступают заявки на блиндажные свечи. Их изготовлением занимаются педагоги и ученики школы поселка Жан-Аул. Также сельчане регулярно собирают необходимые военнослужащим вещи и медикаменты. "Каждый лоскуток на маскировочной сетке наполнен душевным теплом и надеждой на возращение бойцов. Изготовленные сети отправляют на херсонское и запорожское направления. Заявки принимаются и от жителей-участников СВО. На сегодня группой изготовлено 159 масксетей", - рассказала глава Новотузуклейского сельского совета Вера Богданова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240514/vnedorozhnik-1945817286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астраханская область, сво