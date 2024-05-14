https://ria.ru/20240514/politika-1945773537.html

Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин

Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин - РИА Новости, 14.05.2024

Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин

Руководители стран Средней Азии наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к санкциям против РФ, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:44

2024-05-14T08:44

2024-05-14T08:44

россия

средняя азия

брюссель

михаил галузин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководители стран Средней Азии наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к санкциям против РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. На открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" Галузин отметил, что Запад обещает среднеазиатским государствам крупные инвестиции, старается вовлекать их в партнерские программы и упорно предлагает помощь в вопросах безопасности с использованием западного оборудования. "Стратегический расчет наших недругов очевиден: это посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. Видимо, за океаном и в Брюсселе наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной западной экспансии. Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям", - сказал Галузин.

https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942558470.html

россия

средняя азия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, средняя азия, брюссель, михаил галузин