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Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин - РИА Новости, 14.05.2024
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08:44 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/politika-1945773537.html
Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин
Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин - РИА Новости, 14.05.2024
Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин
Руководители стран Средней Азии наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к санкциям против РФ, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:44
2024-05-14T08:44
россия
средняя азия
брюссель
михаил галузин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководители стран Средней Азии наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к санкциям против РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. На открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" Галузин отметил, что Запад обещает среднеазиатским государствам крупные инвестиции, старается вовлекать их в партнерские программы и упорно предлагает помощь в вопросах безопасности с использованием западного оборудования. "Стратегический расчет наших недругов очевиден: это посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. Видимо, за океаном и в Брюсселе наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной западной экспансии. Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям", - сказал Галузин.
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россия, средняя азия, брюссель, михаил галузин
Россия, Средняя Азия, Брюссель, Михаил Галузин
Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин

Замглавы МИД Галузин: власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКлуб "Валдай"
Клуб Валдай - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Руководители стран Средней Азии наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к санкциям против РФ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
На открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" Галузин отметил, что Запад обещает среднеазиатским государствам крупные инвестиции, старается вовлекать их в партнерские программы и упорно предлагает помощь в вопросах безопасности с использованием западного оборудования.
"Стратегический расчет наших недругов очевиден: это посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. Видимо, за океаном и в Брюсселе наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной западной экспансии. Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам, присоединения к антироссийским рестрикциям", - сказал Галузин.
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РоссияСредняя АзияБрюссельМихаил Галузин
 
 
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