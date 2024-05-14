https://ria.ru/20240514/pogoda-1945989435.html

Москвичей предупредили о новой волне холода

Москвичей предупредили о новой волне холода - РИА Новости, 14.05.2024

Москвичей предупредили о новой волне холода

В начале следующей недели на термометрах в московском регионе будет до плюс 20 градусов, а во второй половине возможна ещё одна волна холода, сообщается на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:52

2024-05-14T19:52

2024-05-14T20:10

общество

погода

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В начале следующей недели на термометрах в московском регионе будет до плюс 20 градусов, а во второй половине возможна ещё одна волна холода, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".Уточняется, что период заморозков в столичном регионе, с большой долей уверенности, можно считать завершённым. Дальнейший ход синоптических процессов на Русской равнине обещает постепенное возвращение температурных показателей к климатической норме."Ближайшая ночь, в условиях антициклональной погоды, будет ещё холодной, с температурой плюс 1-6 градусов, в ночь на четверг температура повысится до плюс 3-8 градусов, а в пятницу ожидается и вовсе плюс 7-12 градусов. В выходные по ночам станет прохладнее, но ниже плюс 2-7 градусов показания термометров уже не упадут, ну а с началом новой недели воздух по ночам не будет остывать ниже плюс 5-10 градусов. В начале второй половины следующей недели возможна ещё одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опустится ниже плюс 1-6 градусов", - пояснили в тексте.В материале добавили, что в регионе станет теплее и в дневные часы. Уже во второй половине нынешней недели, а также в начале следующей на термометрах будет плюс 15-20 градусов, потом на несколько дней похолодает, а закончится май при температуре плюс 16-21 градус.Сообщается, что среднемесячная температура воздуха в мае, которая сейчас отстаёт от нормы более, чем на 5 градусов, скорее всего, так и не вернётся в норму. Так, месяц финиширует с отрицательной температурной аномалией в пределах 1–2 градуса.

https://ria.ru/20240512/pogoda-1945419644.html

https://ria.ru/20240512/zamorozki-1945358463.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, погода