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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.05.2024
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08:19 14.05.2024 (обновлено: 08:20 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pogoda-1945770425.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.05.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Местами небольшие дожди во второй половине дня, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:19
2024-05-14T08:20
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Местами небольшие дожди во второй половине дня, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, погоду в столице во вторник будет формировать малоактивный теплый атмосферный фронт, который перемещается по территории региона на фоне повышенного атмосферного давления. "В Москве ожидается облачная с прояснения погоды, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 11-13, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. Ветер северных румбов будет дуть в столице со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
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москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются небольшие дожди и до 13 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМужчина во время дождя на Красной площади в Москве
Мужчина во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Местами небольшие дожди во второй половине дня, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, погоду в столице во вторник будет формировать малоактивный теплый атмосферный фронт, который перемещается по территории региона на фоне повышенного атмосферного давления.
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
5 мая, 17:49
Москве ожидается облачная с прояснения погоды, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 11-13, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
Ветер северных румбов будет дуть в столице со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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