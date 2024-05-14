https://ria.ru/20240514/pogoda-1945770425.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.05.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Местами небольшие дожди во второй половине дня, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:19
2024-05-14T08:19
2024-05-14T08:20
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Местами небольшие дожди во второй половине дня, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, погоду в столице во вторник будет формировать малоактивный теплый атмосферный фронт, который перемещается по территории региона на фоне повышенного атмосферного давления. "В Москве ожидается облачная с прояснения погоды, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 11-13, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. Ветер северных румбов будет дуть в столице со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются небольшие дожди и до 13 градусов тепла