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Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог - РИА Новости, 14.05.2024
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20:06 14.05.2024 (обновлено: 20:19 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pogibshaya-1945992529.html
Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог
Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог - РИА Новости, 14.05.2024
Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог
Одной из погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде была врач-невролог городской больницы № 2 Наталья Ермолова, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:06
2024-05-14T20:19
происшествия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Одной из погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде была врач-невролог городской больницы № 2 Наталья Ермолова, сообщил минздрав региона. &quot;Коллектив министерства здравоохранения Белгородской области глубоко скорбит в связи с уходом из жизни коллеги, прекрасного человека и большого профессионала. В результате страшной трагедии 12 мая погибла врач-невролог городской больницы № 2 г. Белгорода Наталья Сергеевна Ермолова&quot;, - говорится в сообщении во &quot;Вконтакте&quot; министерства.Как отметили в ведомстве, Наталья была прекрасным специалистом и человеком, который ставил интересы своих пациентов на первое место, коллеги и пациенты тепло отзывались о ее работе. С 2008 по 2018 год Ермолова работала врачом-неврологом в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской больнице №1 города Белгорода. С 2019 года она начала работать в городской больнице №2 в должности врача-невролога палаты интенсивной терапии. "Наталья Сергеевна никогда не останавливалась, всегда продолжала учиться, чтобы оказывать своим пациентам самую высококвалифицированную помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - добавили в минздраве. Соседка Ермоловой, проживавшая на одном этаже, в беседе с РИА Новости сообщила, что у погибшей остался 18-летний сын. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
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происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог

Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог Ермолова

© Фото : Минздрав Белгородской области/ВКонтактеВрач-невролог больницы № 2 города Белгорода Наталья Ермолова
Врач-невролог больницы № 2 города Белгорода Наталья Ермолова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Минздрав Белгородской области/ВКонтакте
Врач-невролог больницы № 2 города Белгорода Наталья Ермолова. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Одной из погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде была врач-невролог городской больницы № 2 Наталья Ермолова, сообщил минздрав региона.
«

"Коллектив министерства здравоохранения Белгородской области глубоко скорбит в связи с уходом из жизни коллеги, прекрасного человека и большого профессионала. В результате страшной трагедии 12 мая погибла врач-невролог городской больницы № 2 г. Белгорода Наталья Сергеевна Ермолова", - говорится в сообщении во "Вконтакте" министерства.

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
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Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Как отметили в ведомстве, Наталья была прекрасным специалистом и человеком, который ставил интересы своих пациентов на первое место, коллеги и пациенты тепло отзывались о ее работе. С 2008 по 2018 год Ермолова работала врачом-неврологом в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской больнице №1 города Белгорода. С 2019 года она начала работать в городской больнице №2 в должности врача-невролога палаты интенсивной терапии.
«
"Наталья Сергеевна никогда не останавливалась, всегда продолжала учиться, чтобы оказывать своим пациентам самую высококвалифицированную помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - добавили в минздраве.
Соседка Ермоловой, проживавшая на одном этаже, в беседе с РИА Новости сообщила, что у погибшей остался 18-летний сын.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
Спасатель МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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13 мая, 16:05
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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