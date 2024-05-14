https://ria.ru/20240514/pogibshaya-1945992529.html

Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог

Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог - РИА Новости, 14.05.2024

Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог

Одной из погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде была врач-невролог городской больницы № 2 Наталья Ермолова, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:06

2024-05-14T20:06

2024-05-14T20:19

происшествия

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Одной из погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде была врач-невролог городской больницы № 2 Наталья Ермолова, сообщил минздрав региона. "Коллектив министерства здравоохранения Белгородской области глубоко скорбит в связи с уходом из жизни коллеги, прекрасного человека и большого профессионала. В результате страшной трагедии 12 мая погибла врач-невролог городской больницы № 2 г. Белгорода Наталья Сергеевна Ермолова", - говорится в сообщении во "Вконтакте" министерства.Как отметили в ведомстве, Наталья была прекрасным специалистом и человеком, который ставил интересы своих пациентов на первое место, коллеги и пациенты тепло отзывались о ее работе. С 2008 по 2018 год Ермолова работала врачом-неврологом в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской больнице №1 города Белгорода. С 2019 года она начала работать в городской больнице №2 в должности врача-невролога палаты интенсивной терапии. "Наталья Сергеевна никогда не останавливалась, всегда продолжала учиться, чтобы оказывать своим пациентам самую высококвалифицированную помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - добавили в минздраве. Соседка Ермоловой, проживавшая на одном этаже, в беседе с РИА Новости сообщила, что у погибшей остался 18-летний сын. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.

https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html

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происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела