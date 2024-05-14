Одной из погибших при обрушении подъезда в Белгороде была врач-невролог Ермолова
"Коллектив министерства здравоохранения Белгородской области глубоко скорбит в связи с уходом из жизни коллеги, прекрасного человека и большого профессионала. В результате страшной трагедии 12 мая погибла врач-невролог городской больницы № 2 г. Белгорода Наталья Сергеевна Ермолова", - говорится в сообщении во "Вконтакте" министерства.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.
Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.
В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.
В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.
Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.
Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.
Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.
В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.
Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.