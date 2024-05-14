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В Сургутском районе Югры выделили 17 миллионов рублей на поддержку бизнеса

В Сургутском районе Югры выделили 17 миллионов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 14.05.2024

В Сургутском районе Югры выделили 17 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили более 17 миллионов рублей в 2024 году на поддержку предпринимательства, сообщил глава... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:55

2024-05-14T14:55

2024-05-14T15:16

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа выделили более 17 миллионов рублей в 2024 году на поддержку предпринимательства, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе на поддержку бизнеса запланировано более 17 миллионов рублей. Из них 4,5 миллиона – из окружной и 12,5 миллиона – из местной казны", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, местные предприниматели до 16 мая могут подать заявку на возмещение затрат в социально значимых видах деятельности, в том числе сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, здравоохранении, строительстве, деревообработке, туризме. Как добавили Трубецкой, компенсация производится по двум региональным проектам. Начинающие предприниматели могут компенсировать до 300 тысяч рублей, затраченных на госрегистрацию, аренду или субаренду, инвентарь, ЖКУ, франшизу и рекламу. В рамках второго проекта – "Акселерация СМСП" – бизнесмены могут вернуть до 1,1 миллиона рублей, потраченные на оборудование, ЖКУ, аренду и сертификацию продукции. Для того, чтобы претендовать на субсидии, предпринимателям необходимо состоять в реестре МСП, работать на территории Сургутского района, платить налоги и не иметь задолженностей.

https://ria.ru/20231222/dokhody-1917537526.html

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Алёна Пава

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели, бизнес, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса