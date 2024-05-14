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В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет - РИА Новости, 14.05.2024
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13:13 14.05.2024 (обновлено: 13:14 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/peskov-1945850852.html
В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет
В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет
Партийного принципа при назначении глав регионов не существует, главные критерии - это профессионализм и опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:13
2024-05-14T13:14
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Партийного принципа при назначении глав регионов не существует, главные критерии - это профессионализм и опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в разговоре с журналистам анонсировал скорое назначение врио глав регионов, руководители которых переходят на работу в федеральные органы. Журналисты уточнили, применяется ли при назначении партийный принцип. "Партийного принципа нет, не существует", - сказал Песков. Он добавил, что главные критерии при назначении глав субъектов - это "профессионализм" и "опыт предыдущей работы".
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет

Песков: партийного принципа при назначении глав регионов не существует

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Партийного принципа при назначении глав регионов не существует, главные критерии - это профессионализм и опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в разговоре с журналистам анонсировал скорое назначение врио глав регионов, руководители которых переходят на работу в федеральные органы. Журналисты уточнили, применяется ли при назначении партийный принцип.
"Партийного принципа нет, не существует", - сказал Песков.
Он добавил, что главные критерии при назначении глав субъектов - это "профессионализм" и "опыт предыдущей работы".
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