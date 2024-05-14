https://ria.ru/20240514/peskov-1945850852.html

В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет

В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет - РИА Новости, 14.05.2024

В Кремле заявили, что партийного принципа при назначении глав регионов нет

Партийного принципа при назначении глав регионов не существует, главные критерии - это профессионализм и опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:13

2024-05-14T13:13

2024-05-14T13:14

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Партийного принципа при назначении глав регионов не существует, главные критерии - это профессионализм и опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в разговоре с журналистам анонсировал скорое назначение врио глав регионов, руководители которых переходят на работу в федеральные органы. Журналисты уточнили, применяется ли при назначении партийный принцип. "Партийного принципа нет, не существует", - сказал Песков. Он добавил, что главные критерии при назначении глав субъектов - это "профессионализм" и "опыт предыдущей работы".

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков