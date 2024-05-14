https://ria.ru/20240514/peskov-1945834639.html

Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США

Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США - РИА Новости, 14.05.2024

Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США

Случаи задержания в России граждан США вряд ли можно обобщать, в каждом случае свои детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:38

2024-05-14T12:38

2024-05-14T12:38

россия

сша

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Случаи задержания в России граждан США вряд ли можно обобщать, в каждом случае свои детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай - это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Песков добавил, что у Кремля нет информации о местонахождении задержанных граждан США. "Мы не занимаемся этими вопросами", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20240508/obvinenie-1944575069.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921059653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, происшествия