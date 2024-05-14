https://ria.ru/20240514/peskov-1945834639.html
Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США
Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США - РИА Новости, 14.05.2024
Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США
Случаи задержания в России граждан США вряд ли можно обобщать, в каждом случае свои детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:38
2024-05-14T12:38
2024-05-14T12:38
россия
сша
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Случаи задержания в России граждан США вряд ли можно обобщать, в каждом случае свои детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай - это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Песков добавил, что у Кремля нет информации о местонахождении задержанных граждан США. "Мы не занимаемся этими вопросами", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20240508/obvinenie-1944575069.html
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921059653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий песков, происшествия
Россия, США, Дмитрий Песков, Происшествия
Песков ответил на вопрос о задержаниях граждан США
Песков: случаи задержания в России граждан США вряд ли можно обобщать
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Случаи задержания в России граждан США вряд ли можно обобщать, в каждом случае свои детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай - это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что у Кремля нет информации о местонахождении задержанных граждан США.
"Мы не занимаемся этими вопросами", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.