https://ria.ru/20240514/peskov-1945830955.html

Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 14.05.2024

Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем, как и о нервозности в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:27

2024-05-14T12:27

2024-05-14T12:36

в мире

киев

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

дмитрий песков

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем, как и о нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией. "Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать визит. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.

https://ria.ru/20240514/blinken-1945762801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий песков, владимир зеленский