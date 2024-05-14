Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве
© AFP 2024 / Pool/Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем, как и о нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией.
"Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать визит.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
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