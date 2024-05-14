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Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 14.05.2024
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12:27 14.05.2024 (обновлено: 12:36 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/peskov-1945830955.html
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 14.05.2024
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем, как и о нервозности в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:27
2024-05-14T12:36
в мире
киев
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем, как и о нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией. "Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать визит. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
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в мире, киев, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Киев, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, В мире
В мире
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве

© AFP 2024 / Pool/Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AFP 2024 / Pool/Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем, как и о нервозности в Киеве, Европе и США в связи со спецоперацией.
"Пока нечего комментировать. Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев, нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать визит.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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В миреВ миреКиевСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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