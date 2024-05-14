https://ria.ru/20240514/peskov-1945824552.html
Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире
Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире - РИА Новости, 14.05.2024
Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире
Российская атомная отрасль одна из передовых в мире, власти будут продолжать ее развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:25
россия
дмитрий песков
атомная энергетика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская атомная отрасль одна из передовых в мире, власти будут продолжать ее развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль - одна из передовых в мире. Она чрезвычайно конкурентоспособна. Мы будем продолжать развивать эту отрасль", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240514/peskov-1945822775.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, атомная энергетика
Россия, Дмитрий Песков, Атомная энергетика
Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире
Песков: Россия будет продолжать развивать атомную отрасль