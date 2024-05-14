https://ria.ru/20240514/peskov-1945824552.html

Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире

Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире - РИА Новости, 14.05.2024

Песков счел атомную отрасль России одной из передовых в мире

Российская атомная отрасль одна из передовых в мире, власти будут продолжать ее развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:16

2024-05-14T12:16

2024-05-14T12:25

россия

дмитрий песков

атомная энергетика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская атомная отрасль одна из передовых в мире, власти будут продолжать ее развивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль - одна из передовых в мире. Она чрезвычайно конкурентоспособна. Мы будем продолжать развивать эту отрасль", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945822775.html

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россия, дмитрий песков, атомная энергетика